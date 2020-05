Toldo: “Ho rifiutato Real e Liverpool per rimanere all’Inter. Vincere lì è diverso, è come…”

In una lunga intervista rilasciata alla radio Antenna Three, Francesco Toldo ripercorre le tappe più importanti della sua carriera. L’ex portiere nerazzurro ha rivelato anche che ha rifiutato molte squadre scegliendo di vestire la maglia dell’Inter per molti anni: “Volevo rimanere all’Inter, quindi ho rifiutato molte proposte. Vincere in questo club è diverso, è la soddisfazione di arrivare al porto dopo aver attraversato una tempesta. Per il bene dell’Inter ho detto di no al Benfica, al Bayern Monaco, al Liverpool e al Real Madrid. Mi sono ritirato prima, ma orgoglioso della mia scelta“.

(Abola)