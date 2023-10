Sky – La nuova Inter di Inzaghi riparte dal Toro. I numeri di Sommer indicano solidità

Una squadra sicuramente "che ha cambiato faccia ma non pelle ed è ambiziosa, lavora per la lotta scudetto che riparte lontano dal Meazza". In casa l'Inter sta sicuramente avendo un grande rendimento con tre vittorie, sette gol fatti e nessun subito. Sono stati fatti proprio tra le mura di casa tre dei cinque clean sheet fatti e miglior difesa in Serie A. Anche se c'è qualcosa da registrare - spiegano dal canale satellitare - è da sottolineare l'inizio di Sommer. Novecento minuti giocati, 5 gol subiti, uno in CL. Qualche indecisione ma nello stesso lasso di tempo, nella scorsa stagione, Handanovic e Onana di gol ne avevano subiti 13 in Serie A e 2 in Coppa, più del doppio. Una conferma su una squadra si cambiata, ma più solida della scorsa stagione. E più consapevole.