Inizio di stagione da protagonista per Denzel Dumfries, con l'Inter così come con l'Olanda. Gol, assist, prestazioni positive: uno sbocco costante sulla fascia destra, e i numeri certificano la sua importanza per le sue squadre. L'olandese, secondo i dati raccolti da WhoScored, è risultato l'esterno con il punteggio più alto delle qualificazioni europee.