Non solo Torino, altre due opzioni per Correa. E il sostituto potrebbe non essere Sanchez

"Nonostante la smentita di Inzaghi in conferenza stampa, tutto lascia credere che la scelta di non schierare Correa nel finale del match con il Monza avesse un significato ben preciso". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al mancato ingresso in campo di Correa contro il Monza, un segnale di mercato lanciato da Inzaghi alla società ma anche allo stesso giocatore.