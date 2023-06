Pedullà: “Offerte dalla Turchia per Correa ma lui frena: il motivo. Retegui-Inter…”

Pedullà aggiunge: "Se resta Lukaku, l'Inter non farà forzature per Edin Dzeko che ha un'offerta dal Fenerbahce"

"Se resta Lukaku più Lautaro, l'Inter non farà forzature per Dzeko: c'è un'offerta importante del Fenerbahce, un biennale. E c'è anche Correa sul mercato, ha offerte dalla Turchia, compreso il Fenerbahce che ci prova ma lui ambisce a campionati più competitivi. Retegui è un nome sempre in lista"