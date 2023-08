Inter, UFFICIALE: Pio Esposito allo Spezia in prestito, i dettagli dell’affare

Il talentuoso attaccante classe 2005 lascia i nerazzurri e si trasferisce per una stagione in Liguria: il comunicato

Francesco Pio Esposito è un nuovo calciatore dello Spezia: l'attaccante classe 2005, come anticipato in mattinata da Fcinter1908, lascia l'Inter in prestito per una stagione e si trasferisce in Liguria per iniziare il suo percorso nel calcio "dei grandi".