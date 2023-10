UFFICIALE – Inter, SWM Motorcycles torna sponsor nerazzurro dopo 4 anni

“Siamo molto contenti di dare nuovamente il benvenuto a SWM Motorcycles, che torna a collaborare con il nostro Club dopo essere già stato partner dell'Inter nel recente passato, a conferma della grande sinergia creatasi nel 2017 e che puntiamo oggi a consolidare. Questo accordo celebra l’unione di due brand storici, icone del Made in Italy nel mondo, che condividono un profondo legame con il territorio asiatico e che hanno grandi ambizioni per il futuro.”

“È ancora una volta motivo di orgoglio per SWM Motorcycles essere Official Partner di FC Internazionale Milano. Tanti sono i punti in comune tra SWM Motorcycles e l'Inter, dalla proprietà cinese alle origini lombarde, senza dimenticare i tanti successi ottenuti nel corso della storia. SWM Motorcycles punta ad essere sempre più un marchio internazionale, sviluppando e producendo veicoli sempre più in linea con le aspettative dei consumatori. D’altronde la moto è un po' come il calcio, ti emoziona e ti appassiona.”