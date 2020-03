Veron: “Inter il miglior modo per chiudere in Europa. Moratti? Quando ha vinto la Champions…”

Intervenuto ai microfoni di AS, Juan Sebastian Veron, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato così della sua esperienza in nerazzurro: “Come club e come società è stata il miglior modo di chiudere la mia avventura europea. Da quale presidente ho imparato di più? Se parliamo di referenza, di vicinanza e di sensibilità, da Moratti. Quando ha vinto la Champions League ero molto felice perché sapevo fosse una cosa che voleva per chiudere il suo cerchio famigliare. Lo meritava in termini di valori umani”.