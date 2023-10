Volpi: “Amo l’Inter, da Moratti a Marotta grandissime stagioni. Che stress curare Ronaldo”

Poi, ha raccontato spesso, tutta la trafila. È stato difficile?

«Ma no. Anzi, un percorso divertente. Interregionale e D nell’Ignis Varese, poi Caserta in prestito in C, tre anni di Lecco e Ternana in B. Nel ‘73-74 a Caserta, in prestito per un anno, ho conosciuto Enzo Bearzot, tecnico della Lega Semiprofessionisti di C. Siamo andati a Pyongyang, in Corea del Nord. Indimenticabile, allo Stadio Nazionale contro l’Armata c’erano ottantamila persone. Col Como di Pippo Marchioro, anche lui di Affori, abbiamo vinto il campionato di B e io ho esordito in A. Stagione 1980-81, ci siamo salvati all’ultima giornata. Poi la Reggiana e la chiusura al Novara in C2. Quando ho smesso, ero già medico specializzato. I miei compagni mi chiamavano “el dutur”».