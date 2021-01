WhoScored – I 4 migliori esterni destri d’Europa: c’è Hakimi. Esclusione eccellente e sorpresa…

C’è Achraf Hakimi nella classifica dei migliori 4 esterni destri d’Europa secondo WhoScored. Il giocatore dell’Inter ha salutato il 2020 con numeri impressionanti: il 22enne ha chiuso il 2020 con 14 gol e 14 assist in 30 presenze in campionato tra Germania e Italia. “È stato annunciato come uno dei colpi più sensazionali in Europa. È diventato superbo nell’attaccare in profondità o tagliare il campo con le sue percussioni“, si legge su WhoScored.

Sorprendentemente tra i 4 migliori esterni destri non c’è Trent Alexander-Arnold del Liverpool. Sorpresa al primo posto.

Ecco i 4 migliori esterni destri d’Europa:

4) ACHRAF HAKIMI (Inter): voto 7,13

3) JUAN CUADRADO (Juventus): voto 7,19

2) JOAO CANCELO (Manchester City): voto 7,33

1) FABIEN CENTONZE (Metz): voto 7,36

(WhoScored)