Young promosso, ha alzato la qualità dell’Inter. E un altro esterno è la prima vittoria di Conte

L’idea di calcio di Conte è chiara e nel suo sistema di gioco sono fondamentali gli esterni. L’apporto dei giocatori di fascia nell’Inter è più che positivo e il tecnico può ritenersi soddisfatto, anche perché a gennaio l’arrivo di Young ha dato grande vitalità al reparto.

“Al di là dei proclami, c’è un dato di fatto: le fasce – che nella filosofia calcistica di Conte sono di fondamentale importanza – non fanno mai mancare il loro contributo e l’arrivo di Young ha alzato di tanto il livello di qualità della fase offensiva. Young è il jolly che mancava: gioca a destra o a sinistra senza distinzione, garantendo cross sempre tagliati e insidiosi per gli avversari. Contro la Lazio, per un tempo, ha stravinto il duello con Marusic ed è arrivato al cross quattro volte, costruendo due occasioni da gol. Meglio di lui ha fatto solo Candreva, autore di 7 cross. Antonio è sicuramente la prima vittoria da allenatore dell’Inter di Conte: l’ex c.t. è riuscito a recuperare un giocatore che con Spalletti sembrava finito ai margini del progetto nerazzurro, destinato alla fase del tramonto della carriera”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“E invece Candreva c’è, nello spirito di sacrificio oltre che nel solito apporto offensivo. Su e giù per la fascia senza risparmiarsi mai una rincorsa o un affondo, con una straordinaria puntualità nelle diagonali difensive. E contro la Lazio ha superato con largo anticipo le presenze dello scorso campionato (19 contro 18). Ma è sopratutto il confronto del minutaggio a segnare la differenza. La sua presenza in campo è più che raddoppiata, con 1.267 minuti giocati contro gli appena 493’ dell’ultimo anno con Spalletti. Insomma, al di là della sconfitta che brucia, a Roma Conte ha avuto l’ennesima conferma dai suoi esterni. Un reparto ora davvero completo: Biraghi è stato tra i più utilizzati negli ultimi mesi e ha sempre fatto il suo dovere, mentre l’altro neo acquisto Moses è riuscito a lasciare il segno nel derby, con l’assist per Lukaku per il definitivo 4-2. Nel ruolo più soggetto all’usura, l’Inter sembra avere infinite energie e tante nuove soluzioni. Un’arma chiave nella volata scudetto“, aggiunge il quotidiano.