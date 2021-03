Zanetti: “Grande lavoro da parte di Conte e i ragazzi. Messi all’Inter? Dico…”

L'ottimo campionato che sta disputando l'Inter, il Triplete e Messi. Sono alcuni degli argomenti affrontati da Javier Zanetti

L'ottimo campionato che sta disputando l'Inter, il Triplete e Messi. Sono alcuni degli argomenti affrontati da Javier Zanetti in una lunga intervista per il programma ONtime Sports.

Sul paragone tra l'Inter attuale e quella del Triplete, il vicepresidente nerazzurro risponde così: "Il 2010 è stato un anno fantastico perché siamo riusciti a fare il Triplete vincendo la Champions League. Però è difficile fare un paragone, bisogna sempre lavorare per raggiungere obiettivi importanti. In questo momento questo gruppo sta facendo molto bene, sta iniziando un percorso che speriamo possa arrivare a ottenere cose importanti. Siamo concentrati a finire bene questo campionato e dopo si vedrà il futuro. Conte da quando è arrivato insieme ai ragazzi stanno facendo un percorso di crescita, stanno avendo grande continuità. Credo che in questo momento che siamo primi in classifica sia merito loro".