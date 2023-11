Zanetti: “Inter, qualificazione agli ottavi di Champions meritata. Ora il primo posto”

Intervistato da Planetwin365.news, Javier Zanetti ha toccato diversi temi. Dalla nazionale guidata da Spalletti, fino al momento dell'Inter. Sugli azzurri, il vicepresidente nerazzurro ha dichiarato: "Sono contento che Luciano abbia assunto questo ruolo, lo conosco bene e so quanto può dare alla Nazionale. Anche se farà i conti con qualche assenza per infortunio, preparerà al meglio le due sfide in arrivo. Sia la partita con la Macedonia del Nord che con l'Ucraina saranno difficili, ma penso che l'Italia darà una grande risposta dopo quello che è successo con gli due ultimi Mondiali. La sua assenza è stata un dispiacere per tutti quelli che amano il calcio, non solo per una questione di affetto ma anche per il ruolo che ha nella storia nella tradizione del calcio".