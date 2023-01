Zanetti: “Sono contento che Lautaro sia all’Inter. Quando parlai con Milito…”

Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter ed ex capitano e bandiera dei nerazzurri, all'interno della rubrica "I Fantastici 10" del sito calcio.com ha parlato di Lautaro Martinez: "Lautaro, da quando abbiamo iniziato a seguirlo, si vedeva che poteva avere un grande futuro. Parlai con Milito tanto tempo fa, quando Lautaro iniziava a fare i suoi primi passi nel Racing. Dopo ha fatto l'esordio in prima squadra, però si vedeva questo percorso, quello di un giocatore che poteva aspirare a molto di più. Sono molto contento che Lautaro sia qui all'Inter, tutto quello che sta dimostrando è quello che noi pensavamo potesse fare. Sta crescendo stagione dopo stagione. Stiamo parlando di un ragazzo molto giovane, che adesso è un punto di riferimento per l'Inter e per l'Argentina. Le sue caratteristiche migliori? È un ragazzo molto generoso, aiuta tantissimo anche in fase difensiva; ha grande tempismo nei colpi di testa, ha fatto tanti gol così; chiede sempre la profondità, ha grande forza nelle gambe; ha un bel dribbling. È sempre stato un ragazzo molto responsabile, molto professionale: da quando è arrivato all'Inter ha capito di essere in un grande club, e lo dimostra domenica dopo domenica. Penso che si senta bene qui insieme a noi, e per questo sta facendo molto bene.