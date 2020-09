Zanetti: “Messi? Giusto così, l’Inter non poteva. Lautaro? Nessuna trattativa. E Vidal…”

Ospite d’eccezione della nota emittente argentina Tyc Sports, Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, è intervenuto in diretta per parlare delle prossime mosse di mercato, in entrata e in uscita, del club nerazzurro. Tra Messi, Lautaro e Vidal, Zanetti ha dichiarato:

MESSI – “E’ giusto che Messi continui nel Barcellona, è casa sua. Ma può giocare bene in qualunque torneo d’Europa perché è un fenomeno. La pandemia ha colpito tutti i club del mondo, l’Inter non era in condizioni di fare un’offerta per Messi“.

LAUTARO – “Sono molto felice del presente di Lautaro. Ha fatto tantissimo per raggiungere questo livello, può essere il centravanti dell’Argentina per molti anni. Il futuro? Ad oggi, non c’è alcuna trattativa con il Barcellona per Lautaro Martinez“.

VIDAL – “Arturo è un giocatore di grande esperienza e di grande personalità ma ad oggi è un giocatore del Barcellona“.

(Fonte: TyC Sports)