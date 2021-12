Inter, Lautaro a SM: “Vero, Messi mi voleva al Barça. Lukaku? Era contento qui. Ora noi…”

Contento di essere rimasto all'Inter, contento di poter continuare a scrivere pagine importanti del progetto nerazzurro

Sì, è vero, con lui abbiamo parlato tante volte in Nazionale. Mi parlava della situazione a Barcellona, ma io sono sempre stato tranquillo, ho sempre parlato con la società per trovare un accordo, perché sono felice qui. Sono felice di essere rimasto, perché mi trovo bene qui e anche la mia famiglia.

Non lo so, è una scelta personale. Lui era contento qui, gli parlavo tanto. Ha scelto di andare perché se la sentiva. Ora ci siamo noi e vogliamo dare il meglio per l'Inter.