Zanetti: “La mia top 11. Ultima in Premier prende quanto l’Inter, serve…”

Ospite del Podcast di Fedez Muschio Selvaggio, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato della sua lunga carriera in nerazzurro e del suo legame profondo col club per cui ha vestito la maglia per tanti anni.

"Il telecronista per la maniera in cui giocavo mi diceva che ero un trattore e me lo sono portato in Italia. Pupi perché chiamavano così mio fratello e poi hanno iniziato a chiamare così anche me. E così si chiama anche la mia fondazione".