Zazzaroni: “Oaktree prenderà e rivenderà l’Inter. Fondo aggressivo, tanto che ha messo…”

Sul futuro societario dell'Inter, nel corso dell'ultima puntata di Tiki Taka, è intervenuto anche Ivan Zazzaroni, direttore del CorSport

"L'Inter ha debiti sproporzionati, in più c'è Oaktree, che è un fondo molto aggressivo, tanto è vero che ha messo un suo uomo nel Consiglio d'Amministrazione. Probabilmente finirà come il Milan. Il mercato finanziario dice che quando gli Zhang non saranno più in grado di pagare il prestito, ci sarà l'ingresso pesante di Oaktree, che poi rivenderà l'Inter. Questo è lo scenario. Credo sia molto complicato l'azionariato in Italia".