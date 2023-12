Zhang chiaro: vuole tenere l’Inter e rifinanziare. E ora le strade sono due

Le strade sono due: quello dell’apertura a eventuali nuovi soci, fascicolo su cui Goldman Sachs e Raine Group sono al lavoro da mesi, oppure quella di un eventuale nuovo finanziamento che potrebbe essere garantito dalla stessa Goldman Sachs (banca da sempre vicino agli Zhang), dato che i tassi di interesse sul mercato sono stabili da alcuni mesi dopo un ciclo di rialzi cominciato nel luglio 2022. Zhang peraltro non vorrebbe perdere il controllo della società a un anno dal Mondiale per Club che si disputerà nel 2025 negli Stati Uniti (l’Inter si è già qualificata). Una manifestazione che sarà una vetrina importantissima per i club potenzialmente in vendita proprio nel paese che vanta il maggior numero di investitori interessati al calcio. Questo detto però se la proprietà cinese non centrasse l’obiettivo di trovare denaro sul mercato, Oaktree prenderebbe in mano Grand Tower e a cascata l’Inter, in una struttura dell’operazione simile a quella realizzata per il Milan tra Yonghong Li e il fondo Elliott per il Milan".