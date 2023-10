Zhang, mandato a Goldman per rifinanziare: “Si vocifera che il tasso di Oaktree sia del…”

Steven Zhang - come anticipato - ha dato mandato a Goldman Sachs di trovare nuovi parter per l’operazione rifinanziamento

La scadenza di maggio 2024 si avvicina e per Steven Zhang sono due le strade possibili: o cedere il club oppure rifinanziare il debito. Ed è proprio questa l'idea attuale del presidente dell'Inter, come scrive oggi Tuttosport: "Nonostante da più parti si ritiene una “mission impossible” il rifinanziamento (per la congiuntura del tutto sfavorevole del mercato, legata all’abnorme innalzamento dei tassi di interesse), Steven Zhang - come anticipato - ha dato mandato a Goldman Sachs di trovare nuovi parter per l’operazione. Questo nel tentativo di ottenere condizioni migliori rispetto a quelle che proporrebbe Oaktree (si vocifera interessi al 22%).