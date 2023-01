Sole 24 Ore – Zhang tra vendere l’Inter e rifinanziare: il tempo stringe, gli scenari

Il futuro societario dell'Inter è ancora tutto da definire: la famiglia Zhang è alle prese con le note difficoltà finanziarie, ma non vorrebbe cedere la maggioranza delle quote del club. Il Sole 24 Ore presenta i possibili scenari: "È ancora in stand-by il riassetto azionario dell'Inter. Il processo, gestito da Goldman Sachs e da Raine Group, non è encora entrato nel vivo. Il motivo è abbastanza semplice. Il proprietario Steven Zhang oscilla infatti fra il desiderio di vendere (ma al momento non c'è nessun compratore all'orizzonte, considerato che i suoi desiderata sarebbero ben superiori a quanto potrebbero offrirgli) e la volontà di provare la strada del rifinanziamento con Oaktree o con qualche altro fondo".