Zilliacus: “L’offerta rispetterà Zhang. Sono ottimista. Ho i soldi e faccio sul serio”

Normalmente le negoziazioni restano segrete. Il suo modo di agire è inusuale.

«Credo che, dato che mi ero già esposto pubblicamente, fosse giusto far sapere ai tifosi che ora esiste la disponibilità economica e che io voglia andare avanti. Per me i tifosi sono il club. Se un giorno avrò il privilegio di essere il proprietario dell’Inter, farò tutto per il loro bene. Non cerco pubblicità, non mi interessa. È l’ultima cosa che ronza nella mia testa».