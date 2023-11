Inter, ecco cosa filtra sulla posizione di Zhang dopo le ultime parole di Zilliacus

"Intanto, l’uomo d’affari finlandese Zilliacus ha rilanciato una volta di più la sua intenzione di rilevare l’Inter. Ha annunciato di aver raccolto per il suo fondo circa 2,5 miliardi di dollari e di essere pronto a presentare una nuova offerta per il club nerazzurro. In attesa di capire se i propositi si trasformeranno effettivamente in fatti, c’è da dire che l’esposizione pubblica, su questo tema, non è mai stata apprezzata dalla famiglia Zhang…".