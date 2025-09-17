Il momento dell'esordio in Champions League è arrivato. Questa sera i nerazzurri di Cristian Chivu sscenderanno in campo alla Johan Cruijff Arena dove affronteranno i padroni di casa dell'Ajax. Sfida romantica per il tecnico nerazzurro, capitano a soli 21 anni dei lancieri e che questa sera terranno a battesimo la prima in Championa League da allenatore del romeno. Inter chiamata a rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive in campionato e che di fronte troveranno un Ajax imbattuto in Eredivise.
COMPARAZIONE QUOTE
Ajax-Inter, pronostico marcatore: Dumfries e i rivali di sempre, ma la sorpresa è a centrocampo
Ajax-Inter marcatore Davide Frattesi—
Potrebbe essere la sua occasione. Davide Frattesi punta a ricavarsi un ruolo importante nell'undici di Cristian Chivu. Il centrocampista azzurro, dopo il rientro con la nazionale, ha passato 90 minuti in panchina all'Allianz Stadium di Torino nella sfida contro la Juventus. Per il centrocampista c'è il ballo non solo una maglia da titolare ma anche la possibilità di tornare protagonista in Champions League, competizione che lo ha visto "eliminare" nella passata stagione Bayern Monaco e Barcellona. Per gli analisti di Netbet questa possibilità è quotata a 4.50 mentre i bookie di Vincitu e Bwin bancano la rete del centrocampista a 3.75. Più cauti gli analisti di Bet365 che propongono una quota di 3.50
Ajax Inter marcatore Denzel Dumfries—
Partita nella partita per Denzel Dumfries. L'olandese, con un passato nel PSV, troverà di fronte a se i rivali di sempre, l'Ajax. Una sfida nella sfida per l'esterno nerazzurro che ancora una volta partirà titolare sulla fascia destra e sicuramente vorrà dare qualche dispiacere ai rivali di una vita. La possibilità che l'esterno vara in gol è quotata 5.75 dai bookie di Netbet con gli operatori di Bet365 più possibilisti su questa possibilità quotata a 4.50. Nel mezzo gli esperti di Vincitu (quota 5.40) e Bwin (quota 5.50). La voglia di riscatto dell'olandese è tanta, l'avversario è quello giusto.
Ajax-Inter, dove vederla in TV—
La partita Ajax-Inter, in programma mercoledì 17 settembre 2025 dalle ore 21:00, sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video
© RIPRODUZIONE RISERVATA