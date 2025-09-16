Imbattuto in Eredivisie l'Ajax, avversario dell'Inter nella prima giornata di Champions mercoledì 17 settembre alle 21.00. Alla Cruyff Arena i Lancieri battono 3-1 il Pec Zwolle con l'ex nerazzurro Klaassen ad aprire le marcature al 10', poi la doppietta di Godts (37' e 86'). L'Inter invece cade a Torino contro la Juventus, colpita nei minuti di recupero, al termine di una sfida ricca di capovolgimenti di fronte.
COMPARAZIONE QUOTE
Ajax-Inter, pronostico risultato esatto: quota interessante per i nerazzurri a porta inviolata
Ajax-Inter, risultato esatto 1-2—
Sono 9 le reti realizzate dall'Inter nelle prime tre giornate di campionato e 6 quelle subite. La squadra di Chivu produce tantissimo e si conferma ispirata sotto porta ma anche disattenta in fase difensiva, troppo. Con 10 gol fatti e 4 subite in 5 giornata i lancieri, ancora imbattuti in Eredivise, evidenziano la buona forma in fase realizzativa e grande attenzione in difesa. Secondo i bookie i nerazzurri sono i favoriti nella sfida di mercoledì 17 settembre, ma quanto è quotato il risultato esatto. La vittoria dei nerazzurri per 2 a 1 è quotata 8.75 dagli esperti di Netbet, leggermente sotto Snai che banca 8.50 la vittoria dell'Inter per 2 a 1 mentre Eurobet la banca a 8.40. Più cauti gli analisti di Starcasinò che bancano il risultato esatto a 8.20
Ajax-Inter, risultato esatto 0-2—
«Adesso devo pensare a vincere le partite», ha dichiarato Cristian Chivu dopo la sfida di Torino. Per i nerazzurri l’occasione di riscattare immediatamente la delusione del ko contro i bianconeri è già dietro l’angolo: la sfida contro gli olandesi li vede infatti partire con il favore dei pronostici. Anche i bookmaker confermano la fiducia nell’Inter: tra i risultati esatti più quotati spicca lo 0-2, considerato uno degli esiti più interessanti per la gara. La vittoria dei nerazzurri a reti inviolate per 0-2 è quotata a 11 dai bookie di Snai. Più prudenti gli esperti di Starcasinò che quotano questa possibilità a 9.40. Nel mezzo si posizionano gli analisti di Eurobet a 10.50 e Netbet a 10.00.
Ajax-Inter, dove vederla in TV—
La partita Ajax-Inter, in programma mercoledì 17 settembre 2025 dalle ore 21:00, sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video
