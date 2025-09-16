Ajax-Inter, pronostico risultato esatto: quota interessante per i nerazzurri a porta inviolata

Ajax-Inter, risultato esatto 1-2

Sono 9 le reti realizzate dall'Inter nelle prime tre giornate di campionato e 6 quelle subite. La squadra di Chivu produce tantissimo e si conferma ispirata sotto porta ma anche disattenta in fase difensiva, troppo. Con 10 gol fatti e 4 subite in 5 giornata i lancieri, ancora imbattuti in Eredivise, evidenziano la buona forma in fase realizzativa e grande attenzione in difesa. Secondo i bookie i nerazzurri sono i favoriti nella sfida di mercoledì 17 settembre, ma quanto è quotato il risultato esatto. La vittoria dei nerazzurri per 2 a 1 è quotata 8.75 dagli esperti di Netbet, leggermente sotto Snai che banca 8.50 la vittoria dell'Inter per 2 a 1 mentre Eurobet la banca a 8.40. Più cauti gli analisti di Starcasinò che bancano il risultato esatto a 8.20