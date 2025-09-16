fcinter1908 pronostici Ajax-Inter, pronostico risultato esatto: quota interessante per i nerazzurri a porta inviolata

Ajax-Inter, pronostico risultato esatto: quota interessante per i nerazzurri a porta inviolata

Ajax-Inter, pronostico risultato esatto: quota interessante per i nerazzurri a porta inviolata - immagine 1
I nerazzurri sono pronti al loro esordio nel massimo torneo europeo dove affronteranno nel primo incontro l'Ajax dell'ex Davy Klaassen
Imbattuto in Eredivisie l'Ajax, avversario dell'Inter nella prima giornata di Champions mercoledì 17 settembre alle 21.00. Alla Cruyff Arena i Lancieri battono 3-1 il Pec Zwolle con l'ex nerazzurro Klaassen ad aprire le marcature al 10', poi la doppietta di Godts (37' e 86'). L'Inter invece cade a Torino contro la Juventus, colpita nei minuti di recupero, al termine di una sfida ricca di capovolgimenti di fronte.

Ajax-Inter, risultato esatto 1-2

Sono 9 le reti realizzate dall'Inter nelle prime tre giornate di campionato e 6 quelle subite. La squadra di Chivu produce tantissimo e si conferma ispirata sotto porta ma anche disattenta in fase difensiva, troppo. Con 10 gol fatti e 4 subite in 5 giornata i lancieri, ancora imbattuti in Eredivise, evidenziano la buona forma in fase realizzativa e grande attenzione in difesa. Secondo i bookie i nerazzurri sono i favoriti nella sfida di mercoledì 17 settembre, ma quanto è quotato il risultato esatto. La vittoria dei nerazzurri per 2 a 1 è quotata 8.75 dagli esperti di Netbet, leggermente sotto Snai che banca 8.50 la vittoria dell'Inter per 2 a 1 mentre Eurobet la banca a 8.40. Più cauti gli analisti di Starcasinò che bancano il risultato esatto a 8.20

COMPARAZIONE QUOTE Ajax Inter risultato esatto 1-2
8.40
8.20
8.50
8.75
Ajax-Inter, risultato esatto 0-2

«Adesso devo pensare a vincere le partite», ha dichiarato Cristian Chivu dopo la sfida di Torino. Per i nerazzurri l’occasione di riscattare immediatamente la delusione del ko contro i bianconeri è già dietro l’angolo: la sfida contro gli olandesi li vede infatti partire con il favore dei pronostici. Anche i bookmaker confermano la fiducia nell’Inter: tra i risultati esatti più quotati spicca lo 0-2, considerato uno degli esiti più interessanti per la gara. La vittoria dei nerazzurri a reti inviolate per 0-2 è quotata a 11 dai bookie di Snai. Più prudenti gli esperti di Starcasinò che quotano questa possibilità a 9.40. Nel mezzo si posizionano gli analisti di Eurobet a 10.50 e Netbet a 10.00.

COMPARAZIONE QUOTE Ajax Inter risultato esatto 0-2
10.50
9.40
11.00
10.00
Ajax-Inter, dove vederla in TV

La partita Ajax-Inter, in programma mercoledì 17 settembre 2025 dalle ore 21:00, sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video

 

