Pronostico Ajax-Inter: nerazzurri favoriti ma occhio alla quota che stuzzica

"Adesso devo pensare a vincere le partite" il commento di Cristian Chivu nel post partita di Torino. L'occasione è apparecchiata, i nerazzurri hanno subito la possibilità di cancellare la delusione della sconfitta contro i bianconeri. Nerazzurri che partono con il favore dei pronostici per la vittoria contro gli olandese. Gli operatori di Vincitu quotano la vittoria della squadra di Chivu a 1.92 con Admiral Bet leggermente sotto a 1.90. Più cauti i bookie di Snai e Betflag che quotano la vittoria dell'Inter ad Amsterdam rispettivamente a 1.87 e 1.85

Sono 9 le reti realizzate dall'Inter nelle prime tre giornate di campionato e 6 quelle subite. La squadra di Chivu produce tantissimo e si conferma ispirata sotto porta ma anche disattenta in fase difensiva, troppo. Con 10 gol fatti e 4 subite in 5 giornata i lancieri, ancora imbattuti in Eredivise, evidenziano la buona forma in fase realizzativa e grande attenzione in difesa. L'over 4.5 nei 90 minuti viene quotato a 4.85 da Betflag mentre Snai si posiziona leggermente sotto a 4.60. Più cauti gli esperti di Vincitu che quotano la possibilità dell'over 4.5 a 3.75 mentre gli esperti di Admiral Bet bancano a 4.45 questa possibilità.