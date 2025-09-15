fcinter1908 pronostici Pronostico Ajax-Inter: nerazzurri favoriti ma occhio alla quota che stuzzica

Pronostico Ajax-Inter: nerazzurri favoriti ma occhio alla quota che stuzzica

I nerazzurri sono pronti al loro esordio nel massimo torneo europeo dove affronteranno nel primo incontro l'Ajax dell'ex Davy Klaassen
Imbattuto in Eredivisie l'Ajax, avversario dell'Inter nella prima giornata di Champions mercoledì 17 settembre alle 21.00. Alla Cruyff Arena i Lancieri battono 3-1 il Pec Zwolle con l'ex nerazzurro Klaassen ad aprire le marcature al 10', poi la doppietta di Godts (37' e 86'). L'Inter invece cade a Torino contro la Juventus, colpita nei minuti di recupero, al termine di una sfida ricca di capovolgimenti di fronte.

Ajax-Inter, pronostico vittoria Inter

"Adesso devo pensare a vincere le partite" il commento di Cristian Chivu nel post partita di Torino. L'occasione è apparecchiata, i nerazzurri hanno subito la possibilità di cancellare la delusione della sconfitta contro i bianconeri. Nerazzurri che partono con il favore dei pronostici per la vittoria contro gli olandese. Gli operatori di Vincitu quotano la vittoria della squadra di Chivu a 1.92 con Admiral Bet leggermente sotto a 1.90. Più cauti i bookie di Snai e Betflag che quotano la vittoria dell'Inter ad Amsterdam rispettivamente a 1.87 e 1.85

Ajax-Inter, pronostico OVER 4.5

Sono 9 le reti realizzate dall'Inter nelle prime tre giornate di campionato e 6 quelle subite. La squadra di Chivu produce tantissimo e si conferma ispirata sotto porta ma anche disattenta in fase difensiva, troppo. Con 10 gol fatti e 4 subite in 5 giornata i lancieri, ancora imbattuti in Eredivise, evidenziano la buona forma in fase realizzativa e grande attenzione in difesa. L'over 4.5 nei 90 minuti viene quotato a 4.85 da Betflag mentre Snai si posiziona leggermente sotto a 4.60. Più cauti gli esperti di Vincitu che quotano la possibilità dell'over 4.5 a 3.75 mentre gli esperti di Admiral Bet bancano a 4.45 questa possibilità.

Ajax-Inter, dove vederla in TV

La partita Ajax-Inter, in programma mercoledì 17 settembre 2025 dalle ore 21:00, sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video

