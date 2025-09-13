Pronostico Juventus-Inter: i gol arrivano dal centrocampo? E che sorpresa sui piazzati

Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, la Serie A riparte subito con un big match. Domani alle 18, allo Stadium di Torino, andrà in scena il Derby d’Italia tra Juventus e Inter. I nerazzurri, reduci dalla battuta d’arresto casalinga contro l’Udinese, cercheranno riscatto contro la squadra di Tudor, che ha conquistato finora bottino pieno nelle prime due giornate di campionato. Una sfida insidiosa per i ragazzi di Chivu, storicamente in difficoltà a Torino, ma la voglia di rivalsa potrebbe essere la chiave per invertire la rotta.

Juventus-Inter, Calhanoglu marcatore

Come tutti i derby d'Italia si prospetta anche questa volta grande equilibrio in campo. L'Inter è reduce da una sconfitta contro l'Udinese mentre la Juventus da due vittorie su due gare. Nessuna delle due squadre vuole commettere un passo falso, soprattutto in una gara come questa. Partita che però potrebbe sbloccarsi su un calcio piazzato, un calcio di punizione o di rigore. Vediamo allora come è quotata questa possibilità. Una possibile rete di Hakan Calhanoglu è quotata a 5.50 dagli esperti di Betsson e Netwin. Più cauti gli analisti di Star Vegas che quotano questa possibilità a 5.00. Nel mezzo di posizionano i bookie di William Hill con una quota di 5.20.