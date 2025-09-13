fcinter1908 pronostici Pronostico Juventus-Inter: i gol arrivano dal centrocampo? E che sorpresa sui piazzati

COMPARAZIONE QUOTE

Pronostico Juventus-Inter: i gol arrivano dal centrocampo? E che sorpresa sui piazzati

Juventus Inter
È il momento del Derby d'Italia: la Juventus ospita l'Inter per una sfida dall'esito tutt'altro che scontato
Giovanni Montopoli Direttore 

Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, la Serie A riparte subito con un big match. Domani alle 18, allo Stadium di Torino, andrà in scena il Derby d’Italia tra Juventus e Inter. I nerazzurri, reduci dalla battuta d’arresto casalinga contro l’Udinese, cercheranno riscatto contro la squadra di Tudor, che ha conquistato finora bottino pieno nelle prime due giornate di campionato. Una sfida insidiosa per i ragazzi di Chivu, storicamente in difficoltà a Torino, ma la voglia di rivalsa potrebbe essere la chiave per invertire la rotta.

Juventus-Inter, Calhanoglu marcatore

—  

Come tutti i derby d'Italia si prospetta anche questa volta grande equilibrio in campo. L'Inter è reduce da una sconfitta contro l'Udinese mentre la Juventus da due vittorie su due gare. Nessuna delle due squadre vuole commettere un passo falso, soprattutto in una gara come questa. Partita che però potrebbe sbloccarsi su un calcio piazzato, un calcio di punizione o di rigore. Vediamo allora come è quotata questa possibilità. Una possibile rete di Hakan Calhanoglu è quotata a 5.50 dagli esperti di Betsson e Netwin. Più cauti gli analisti di Star Vegas che quotano questa possibilità a 5.00. Nel mezzo di posizionano i bookie di William Hill con una quota di 5.20.

LEGGI ANCHE

COMPARAZIONE QUOTE Juventus Inter Calhanoglu marcatore
5.20
PIÙ INFO
5.00
PIÙ INFO
5.50
PIÙ INFO
5.50
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus sport + 50€ senza deposito sullo sport + 50€ senza deposito sulle slot
PIÙ INFO
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Juventus-Inter Bastoni marcatore

—  

I calci piazzati potrebbero rappresentare le chiavi di volta per sbloccare il derby d'Italia. L'Inter da sempre si conferma squadra particolarmente pericolosa sui piazzati con le torri di difesa pronte a gettarsi nella mischia per colpire. Contro il Torino proprio su corner Alessandro Bastoni ha segnato la prima rete dei nerazzurri in campionato. Analizziamo le quote per la marcature del difensore nerazzurro. La quota per il gol di Bastoni in Juventus-Inter secondo gli operatori di Betsson, Netwin e Star Vegas è di 17.00 mentre premia William Hill che banca questa possibilità a 18.00.

COMPARAZIONE QUOTE Juventus Inter Bastoni marcatore
18.00
PIÙ INFO
17.00
PIÙ INFO
17.00
PIÙ INFO
17.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus sport + 50€ senza deposito sullo sport + 50€ senza deposito sulle slot
PIÙ INFO
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Juventus-Inter dove vedere la partita

—  

Juventus-Inter, sfida valida per la 3ª giornata di Serie A, si disputerà sabato 13 settembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Leggi anche
Pronostico Juventus-Inter risultato esatto: il pareggio convince ma il colpaccio dei...
Pronostico Juventus-Inter: regna l’equilibrio ma ci sono due dati che stuzzicano

© RIPRODUZIONE RISERVATA