Pronostico Juventus-Inter: i gol arrivano dal centrocampo? E che sorpresa sui piazzati

Juventus-Inter Bastoni marcatore—
I calci piazzati potrebbero rappresentare le chiavi di volta per sbloccare il derby d'Italia. L'Inter da sempre si conferma squadra particolarmente pericolosa sui piazzati con le torri di difesa pronte a gettarsi nella mischia per colpire. Contro il Torino proprio su corner Alessandro Bastoni ha segnato la prima rete dei nerazzurri in campionato. Analizziamo le quote per la marcature del difensore nerazzurro. La quota per il gol di Bastoni in Juventus-Inter secondo gli operatori di Betsson, Netwin e Star Vegas è di 17.00 mentre premia William Hill che banca questa possibilità a 18.00.
Juventus-Inter dove vedere la partita—
Juventus-Inter, sfida valida per la 3ª giornata di Serie A, si disputerà sabato 13 settembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
