Pronostico Juventus-Inter risultato esatto: il pareggio convince ma il colpaccio dei nerazzurri…

È il momento del Derby d'Italia: la Juventus ospita l'Inter per una sfida dall'esito tutt'altro che scontato
Torna la serie A dopo la sosta per gli impegni della nazionale e lo fa col botto. Domani pomeriggio a Torino andrà in scena il Derby d'Italia tra Juventus e Inter (calcio d'inizio ore 18). Nerazzurri in cerca di riscatto dopo lo scivolone interno contro l'Udinese faranno visita alla squadra di Tudor a bottino pieno dopo due giornate di campionato. Una sfida non semplice per i ragazzi di Chivu con l'Inter che a Torino ha sempre storicamente sofferto ma voglia di riscatto dei nerazzurri potrebbe fungere da volano.

Juventus-Inter risultato esatto 1 a 1

Il pareggio è il risultato più scontato per la sfida tra le due pretendenti al titolo. La Juventus non intaccherebbe il suo cammino mentre l'Inter eviterebbe di perder maggiore terreno nella corsa al tricolore. Nerazzurri che producono tantissimo in costruzione ma, come nella gara contro l'Udinese, faticano a piazzare la zampata. La Juventus, dal canto suo, si conferma squadra coriacea in difesa. Un pareggio per 1 a 1 potrebbe rappresentare quel punto di caduta che gli esperti di William Hill quotano a 5.40. I bookie di Bet365 invece bancano questa possibilità a 6.00. Nel mezzo si posizionano gli analisti di Betflag con una quota pari a 5.50 e Admiralbet a 5.75.

Juventus-Inter risultato esatto 1-2

Quante possibilità ci sono che i nerazzurri possano piazzare il colpaccio allo Stadium? La gara contro la Juventus, da sempre ostica in trasferta per l'Inter, potrebbe però rappresentare un viatico importante per i ragazzi di Chivu che vogliono rialzarsi dopo lo scivolone interno contro l'Udinese. Le gara dopo la sosta per le nazionali generalmente riservano qualche sorpresa e allora come è vista la possibile vittoria dei nerazzurri per 2 a 1 dai bookie? PEr gli analisti di William Hill e Betflag questa possibilità è quotata a 10.00 mentre sono meno propensi gli operatori di Admiral bet che quotano la vittoria dell'Inter per 2 a 1 a 11.25. A metà strada si posizionano gli esperti di Bet365 con una quota pari a 11.00

Juventus-Inter dove vedere la partita

Juventus-Inter, sfida valida per la 3ª giornata di Serie A, si disputerà sabato 13 settembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

