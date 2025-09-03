Argentina-Venezuela, quote ammonizione Lautaro Martinez—
Ammonito per proteste in Inter-Udinese, Lautaro Martinez si conferma confidente con le sanzioni durante le partite. Il modo sanguigno di vivere le gare per il capitano dell'Inter è spesso costato un cartellino per l'attaccante che però con la sua nazionale è in diffida da diverse partite. Potrebbe arrivare l'ammonizione per l'attaccante argentino contro il Venezuela? Per i bookie di Vincitu, Netbet e Sani questa possibilità è quotata a 6.00. Più cauti gli esperti di Eurobet che si posizionano su una quota di 5.20.
Aergentina-Venezuela, le probabili formazioni—
ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Montiel; De Paul, Paredes, MacAllister; Messi, Lautaro, Thiago Almada. Ct. Scaloni
VENEZUELA (4-3-3): Romo; Aramburu, Angel, Navarro, Ferraresi; Segovia, Casseres, Savarino; Soteldo, Rondon, David Martinez. Ct. Batista
Argentina-Venezuela, dove vedere l'incontro il TV—
La gara fra Argentina e Venezuela, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, si giocherà nella notte tra giovedì e venerdì, allo stadio Estadio Monumental di Buenos Aires, con fischio d’inizio ore 01:30.
