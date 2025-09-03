Prima sosta per gli impegni delle nazionali e Lautaro Martinez cercherà di smaltire la sconfitta in campionato arrivata domenica sera al Meazza cercando nuovi stimoli con l'Argentina. La squadra di Lionel Scaloni ha già la certezza del primo posto in classifica, forte di un vantaggio di dieci punti su Ecuador e Brasile. Per i Campioni del Mondo in carica ci sarà l'ostacolo Venezuela che culla ancora speranze di qualificazioni per la prossima Coppa del Mondo.