fcinter1908 pronostici Argentina-Venezuela, il focus su Lautaro Martinez. Stuzzica la quota sull’ammonizione del Toro

COMPARAZIONE QUOTE

Argentina-Venezuela, il focus su Lautaro Martinez. Stuzzica la quota sull’ammonizione del Toro

Argentina-Venezuela, il focus su Lautaro Martinez. Stuzzica la quota sull’ammonizione del Toro - immagine 1
Nel penultimo turno l’Argentina ospiterà il Venezuela, ancora in corsa per conquistare un posto alla prossima Coppa del Mondo.
Giovanni Montopoli Direttore 

Prima sosta per gli impegni delle nazionali e Lautaro Martinez cercherà di smaltire la sconfitta in campionato arrivata domenica sera al Meazza cercando nuovi stimoli con l'Argentina. La squadra di Lionel Scaloni ha già la certezza del primo posto in classifica, forte di un vantaggio di dieci punti su Ecuador e Brasile. Per i Campioni del Mondo in carica ci sarà l'ostacolo Venezuela che culla ancora speranze di qualificazioni per la prossima Coppa del Mondo.

Argentina-Venezuela quote Lautaro Martinez marcatore

—  

L'attaccante nerazzurro potrebbe sobbarcarsi il peso dell'attacco della squadra campione del Mondo. Il Toro dovrebbe essere affiancato da Lionel Messi e Thiago Almada nel trio offensivo di Scaloni. Per il capitano dell'Inter, a secco nell'ultima giornata di campionato, un'occasione importante per incrementare il suo bottino in nazionale. Per gli esperti di Snai e Netbet la sua rete nel match è quotata 1.95 con i bookie di Vincitu che si posizionano un gradino sotto con una quota pari a 1.90. Più cauti gli analisti di Eurobet che bancano la marcatura del Toro a 1.67. All'interno della nostra sezione quote Inter, è possibile consultare anche i principali bonus scommesse degli operatori

LEGGI ANCHE

COMPARAZIONE QUOTE Argentina-Venezuela Lautaro Martinez marcatore
1.90
PIÙ INFO
1.67
PIÙ INFO
1.95
PIÙ INFO
1.95
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Argentina-Venezuela, quote ammonizione Lautaro Martinez

—  

Ammonito per proteste in Inter-Udinese, Lautaro Martinez si conferma confidente con le sanzioni durante le partite. Il modo sanguigno di vivere le gare per il capitano dell'Inter è spesso costato un cartellino per l'attaccante che però con la sua nazionale è in diffida da diverse partite. Potrebbe arrivare l'ammonizione per l'attaccante argentino contro il Venezuela? Per i bookie di Vincitu, Netbet e Sani questa possibilità è quotata a 6.00. Più cauti gli esperti di Eurobet che si posizionano su una quota di 5.20.

COMPARAZIONE QUOTE Argentina-Venezuela ammonizione Lautaro Martinez
6.00
PIÙ INFO
5.20
PIÙ INFO
6.00
PIÙ INFO
6.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Aergentina-Venezuela, le probabili formazioni

—  

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Montiel; De Paul, Paredes, MacAllister; Messi, Lautaro, Thiago Almada. Ct. Scaloni

VENEZUELA (4-3-3): Romo; Aramburu, Angel, Navarro, Ferraresi; Segovia, Casseres, Savarino; Soteldo, Rondon, David Martinez. Ct. Batista

Argentina-Venezuela, dove vedere l'incontro il TV

—  

La gara fra Argentina e Venezuela, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, si giocherà nella notte tra giovedì e venerdì, allo stadio Estadio Monumental di Buenos Aires, con fischio d’inizio ore 01:30.

Leggi anche
Inter-Udinese, pronostico e quote: altra goleada? Due risultati nel mirino
Udinese-Inter, exploit di Sucic che intriga come marcatore. Occhio a Calhanoglu…

© RIPRODUZIONE RISERVATA