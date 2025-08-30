fcinter1908 pronostici Udinese-Inter, exploit di Sucic che intriga come marcatore. Occhio a Calhanoglu…

Udinese-Inter, exploit di Sucic che intriga come marcatore. Occhio a Calhanoglu…

Udinese-Inter, exploit di Sucic che intriga come marcatore. Occhio a Calhanoglu… - immagine 1
L'Inter affronterà l'Udinese per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A dopo aver polverizzato il Torino nella prima uscita ufficiale stagionale
Torna il campionato di calcio di Serie A e l'Inter - dopo aver strapazzato il Torino all'esordio - riceverà al Meazza l'Udinese che nella prima giornata è stata fermata dal Verona in casa. Chivu ritrova Calhanoglu a centrocampo e torna anche a disposizione Pio Esposito in attacco (entrambi squalificati nella prima giornata). Chi si è preso la scena, alla sua prima gara ufficiale in Serie A, è Petar Sucic. Il croato ha incantato contro il Torino sfornando assist e giocate da vero campione.  All'interno della nostra sezione quote Inter, è possibile consultare anche i principali bonus scommesse degli operatori

Inter-Udinese, Sucic marcatore

Giocate dliziose e assist al bacio per Thuram. La prima di Sucic al Meazza è stata un capolavoro assoluto con il pubblico nerazzurro che subito applaudito le giocate del croato che non ha trovato la rete ma ci ha provato in diverse occasioni. Per questo, contro l'Udinese, non è da escludere che il giovane centrocampista possa trovare la sua prima rete in nerazzurro. Gli esperi di Vincitu quotano a 11.50 questa possibilità, più cauti invece i bookie di WilliamHill e StarcasinòBet che bancano la rete del centrocampista a 6.80. Per gli analisti di Netwin questa possibilità è data a 6.00

COMPARAZIONE QUOTE Inter-Udinese Sucic marcatore
6.80
6.00
11.50
6.80
Inter-Udinese, Calhanoglu marcatore

Dopo aver assistito alla larga vittoria dei suoi compagni di squadra dalla tribuna, Hakan Calhanoglu torna in campo e dovrebbe riprendersi il timone della squadra affidato a Barella nella prima uscita. Il turco vuole riprendersi subito la scena con magari la possibilità di usufruire di un calcio di rigore - la specialità della casa - e i tiri piazzati. Per i bookie di Vincitù la rete del numero 20 nerazzurro è quotata a 6.25 con gli analisti di Netwin che si posizionano subito sotto a a 3.50. Più cauti gli esperti di WilliamHill e StarcasinòBet che bancano questa possibilità a 3.05

COMPARAZIONE QUOTE Inter-Udinese Calhanoglu marcatore
3.05
3.50
6.25
3.05
Inter-Udinese, dove vederla

Inter-Udinese, sfida valida per la 2ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 31 agosto alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

 

