Udinese-Inter, exploit di Sucic che intriga come marcatore. Occhio a Calhanoglu…

Dopo aver assistito alla larga vittoria dei suoi compagni di squadra dalla tribuna, Hakan Calhanoglu torna in campo e dovrebbe riprendersi il timone della squadra affidato a Barella nella prima uscita. Il turco vuole riprendersi subito la scena con magari la possibilità di usufruire di un calcio di rigore - la specialità della casa - e i tiri piazzati. Per i bookie di Vincitù la rete del numero 20 nerazzurro è quotata a 6.25 con gli analisti di Netwin che si posizionano subito sotto a a 3.50. Più cauti gli esperti di WilliamHill e StarcasinòBet che bancano questa possibilità a 3.05
Inter-Udinese, sfida valida per la 2ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 31 agosto alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
