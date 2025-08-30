Udinese-Inter, exploit di Sucic che intriga come marcatore. Occhio a Calhanoglu…

Torna il campionato di calcio di Serie A e l'Inter - dopo aver strapazzato il Torino all'esordio - riceverà al Meazza l'Udinese che nella prima giornata è stata fermata dal Verona in casa. Chivu ritrova Calhanoglu a centrocampo e torna anche a disposizione Pio Esposito in attacco (entrambi squalificati nella prima giornata). Chi si è preso la scena, alla sua prima gara ufficiale in Serie A, è Petar Sucic. Il croato ha incantato contro il Torino sfornando assist e giocate da vero campione. All'interno della nostra sezione quote Inter, è possibile consultare anche i principali bonus scommesse degli operatori