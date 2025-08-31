FC Inter 1908
Inter-Udinese, pronostico e quote: altra goleada? Due risultati nel mirino

Per la seconda giornata di campionato i nerazzurri affronteranno al Meazza l'Udinese reduce dal pareggio interno con il Verona
Seconda giornata di campionato, l'Inter di Cristian Chivu riceverà questa sera al Meazza l'Udinese (calcio d'inizio ora 20.45) reduce dal pareggio interno contro il Verona al suo debutto. I nerazzurri, dopo la brillante prova offerta contro il Torino vorranno ripetersi per avviarsi alla prima sosta degli impegni per le nazionali a bottino pieno e con la Juventus nel mirino. La squadra di Chivu conferma il trend positivo in fase di realizzazione, come nel pre campionato cosi nella stagione regolare.

Inter-Udinese, risultato esatto 3-0

I cinque gol rifilati al Torino sono un biglietto da visita da non trascurare. Contro i granata è andato in rete tutto il pacchetto offensivo schierato in campo (ad eccezione di Pio Esposito, squalificato). La doppietta di Thuram, la rete (e assist) di Lautaro e il gol all'esordio di Bonny. Contro l'Udinese la sensazione è che la squadra di Chivu possa ripetersi. Diamo uno sguardo alle quote delle principali agenzie di scommesse. Gli esperti di Eurobet quotano il 3 a 0 in favore dei nerazzurri a 8.60 mentre gli analisti di Betflag, Snai e Netbet si posizionano subito sotto con una quota pari a 8.50.  All'interno della nostra sezione quote Inter, è possibile consultare anche i principali bonus scommesse degli operatori

Inter-Udinese risultato esatto 3-1

Nella prima uscita di campionato la squadra di Chivu ha mantenuto inviolata la propria porta, come non aveva fatto nel pre campionato e nel mondiale per club. Un buon punto di partenza con un Sommer inoperoso, ma la fisicità della squadra friulana potrebbe dare qualche grattacapo in più alla retroguardia nerazzurra. Queste le quote sul possibile 3 a 1 per la formazione di Chivu. Gli esperti di Netbet quotano il 3 a 1 a 11.50 mentre più cauti gli analisti di Betflag, Snai e Eurobet che bancano il risultato a 11.00.

Inter-Udinese, dove vederla in tv

Inter-Udinese, sfida valida per la 2ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 31 agosto alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

