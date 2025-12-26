fcinter1908 pronostici Pronostico Atalanta-Inter: attenzione alla possibile novità per il risultato “atteso”

Dopo la pausa natalizia riprende il campionato e per il nerazzurri arriva una sfida delicatissima contro l'Atalanta di Palladino
Giovanni Montopoli Direttore 

Torna il campionato. Per i nerazzurri, archiviata la spiacevole partecipazione in Supercoppa italiana, è tempo di riprendere la corsa per tentare di consolidare il primo posto in campionato. La squadra di Chivu è chiamata al non semplice impegno a Bergamo, contro la formazione di Palladino, che con il cambio tecnico ha ripreso un ruolino di marcia di livello. Nerazzurri che sembrano avere una marcia in più in campionato in questo finale di stagione, ma scopriamo chi è il favorito tra le due squadre secondo i principali operatori del settore.

L'Inter ha una striscia positiva di 6 vittorie consecutive contro l'Atalanta e in generale non perde contro la Dea da 13 gare consecutive in campionato. L'ultimo successo della formazione orobica risale addirittura a novembre 2018 sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Sono cambiati i protagonisti, a cominciare dai tecnici (due nel caso dell'Atalanta) ma sembra che per i principali operatori di mercato sia cambiato poco. Scopriamo le quote della vittoria dell'Inter a Bergamo. Per gli esperti di Eurobet e Snai la vittoria dell'Inter è quotata a 2.00 mentre gli operatori di Vincitu bancano questa possibilità a 2.06. Per gli analisti di Betsson la vittoria in trasferta dell'Inter è quotata a 2.10

All'Inter di Crisian Chivu in stagione mancava solo un pareggio, e questo è arrivato, ma si è stato un pareggio che ha portato poi ai calci di rigore per decretare un vincitore. Tra campionato e Champions League l'Inter non ha ancora trovato il segno X in schedina e prima poi questo arriverà. Che sia la prima volta contro l'Atalanta? Scopriamo insieme le quote. Il segno X in schedina è quotato a 3.55 dagli operatori di Vincitu, Eurobet e Snai. Gli analisti di Betsson invece bancano questa possibilità a 3.50.

Atalanta-Inter, dove vederla in tv

Atalanta-Inter, sfidavalida per la 17ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 28 dicembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

 

