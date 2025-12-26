Pronostico Atalanta-Inter: attenzione alla possibile novità per il risultato “atteso”

Dopo la pausa natalizia riprende il campionato e per il nerazzurri arriva una sfida delicatissima contro l'Atalanta di Palladino
Torna il campionato. Per i nerazzurri, archiviata la spiacevole partecipazione in Supercoppa italiana, è tempo di riprendere la corsa per tentare di consolidare il primo posto in campionato. La squadra di Chivu è chiamata al non semplice impegno a Bergamo, contro la formazione di Palladino, che con il cambio tecnico ha ripreso un ruolino di marcia di livello. Nerazzurri che sembrano avere una marcia in più in campionato in questo finale di stagione, ma scopriamo chi è il favorito tra le due squadre secondo i principali operatori del settore.
Atalanta-Inter, pronostico 2
L'Inter ha una striscia positiva di 6 vittorie consecutive contro l'Atalanta e in generale non perde contro la Dea da 13 gare consecutive in campionato. L'ultimo successo della formazione orobica risale addirittura a novembre 2018 sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Sono cambiati i protagonisti, a cominciare dai tecnici (due nel caso dell'Atalanta) ma sembra che per i principali operatori di mercato sia cambiato poco. Scopriamo le quote della vittoria dell'Inter a Bergamo. Per gli esperti di Eurobet e Snai la vittoria dell'Inter è quotata a 2.00 mentre gli operatori di Vincitu bancano questa possibilità a 2.06. Per gli analisti di Betsson la vittoria in trasferta dell'Inter è quotata a 2.10