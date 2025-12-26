Pronostico Atalanta-Inter: attenzione alla possibile novità per il risultato “atteso”

All'Inter di Crisian Chivu in stagione mancava solo un pareggio, e questo è arrivato, ma si è stato un pareggio che ha portato poi ai calci di rigore per decretare un vincitore. Tra campionato e Champions League l'Inter non ha ancora trovato il segno X in schedina e prima poi questo arriverà. Che sia la prima volta contro l'Atalanta? Scopriamo insieme le quote. Il segno X in schedina è quotato a 3.55 dagli operatori di Vincitu, Eurobet e Snai. Gli analisti di Betsson invece bancano questa possibilità a 3.50.