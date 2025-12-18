FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 quote inter Bologna-Inter, pronostico risultato esatto in Supercoppa: stuzzica questa quota con clean sheet

pronostici

Bologna-Inter, pronostico risultato esatto in Supercoppa: stuzzica questa quota con clean sheet

Bologna-Inter, pronostico risultato esatto in Supercoppa: stuzzica questa quota con clean sheet - immagine 1
Bologna e Inter l’una contro l’altra per la prima volta in stagione in Supercoppa: occhio a questo risultato esatto per la sfida
Alessandro Cosattini Redattore 

Il Bologna e l'Inter si affrontano in Supercoppa Italiana per la prima volta in stagione, non essendosi ancora affrontate in campionato. La squadra di Italiano, che accede alla Final Four avendo vinto l’ultima edizione della Coppa Italia, affronta un’Inter qualificatasi grazie al secondo posto della passata stagione in Serie A. Emiliani reduci dalla sconfitta con la Juventus, nerazzurri dalla vittoria in trasferta sul Genoa grazie a cui hanno conquistato il primato in solitaria in classifica. Ecco le quote che stuzzicano per quanto riguarda il risultato esatto di Bologna-Inter, semifinale delle Final Four di Supercoppa Italiana.

Vittoria di misura Inter con clean sheet

COMPARAZIONE QUOTE BOLOGNA-INTER 0-1
6.60
PIÙ INFO
6.60
PIÙ INFO
7.25
PIÙ INFO
7.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus sport + 50€ senza deposito sullo sport + 50€ senza deposito sulle slot
PIÙ INFO
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Partita più equilibrata di quel che dicono le quote, secondo cui l’Inter parte ampiamente da favorita. Il Bologna è una delle squadre che negli ultimi anni ha messo più in difficoltà i nerazzurri. Per questo stuzzica la quota dell'1-0 in favore dell'Inter di Chivu, con clean sheet nerazzurro dunque. Si parte da quota 6.60 su Betsson e WilliamHill, la quota sale a 7.00 su Bet365. Ma è ancora più alta su NetWin: l'1-0 dei nerazzurri è dato a 7.25.

Vittoria Inter per 2-1

COMPARAZIONE QUOTE BOLOGNA-INTER 1-2
8.25
PIÙ INFO
8.50
PIÙ INFO
8.75
PIÙ INFO
8.50
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 260€ di bonus, di cui 100€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 5000€ di bonus sport sul primo deposito + 50€ senza deposito tramite CIE
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ in Bonus Sport + Bonus Scommesse del 100% fino a 2.000€
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Ci sono tutti gli ingredienti per vedere una partita equilibrata, stuzzicano anche le quote del 2-1 in favore dei nerazzurri, ovvero lo stesso risultato con cui l'Inter ha vinto l'ultima sfida contro il Genoa. Si parte da quota 8.25 su Bwin, per arrivare a 8.50 su BetFlag e Lottomatica. Ancora più alta la quota su NetBet: il 2 fisso paga 8.75.

Dove vedere Bologna-Inter in tv e streaming

—  

Bologna-Inter, semifinale dell'EA SPORTS FC Supercup, si disputerà venerdì 19 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh e verrà trasmessa in esclusiva e in diretta su Italia 1, Mediaset Infinity e in streaming sul sito Sportmediaset.it.

Leggi anche
Pronostico Bologna-Inter: nerazzurri favoriti in Supercoppa, ma stuzzica di più un’altra quota
Genoa-Inter, pronostico marcatore: attacco o difesa? Ecco da dove potrebbero arrivare i gol

© RIPRODUZIONE RISERVATA