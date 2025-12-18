Il Bologna e l'Inter si affrontano in Supercoppa Italiana per la prima volta in stagione, non essendosi ancora affrontate in campionato. La squadra di Italiano, che accede alla Final Four avendo vinto l’ultima edizione della Coppa Italia, affronta un’Inter qualificatasi grazie al secondo posto della passata stagione in Serie A. Emiliani reduci dalla sconfitta con la Juventus, nerazzurri dalla vittoria in trasferta sul Genoa grazie a cui hanno conquistato il primato in solitaria in classifica. Ecco le quote che stuzzicano per quanto riguarda il risultato esatto di Bologna-Inter, semifinale delle Final Four di Supercoppa Italiana.
Bologna-Inter, pronostico risultato esatto in Supercoppa
Vittoria di misura Inter con clean sheet
Partita più equilibrata di quel che dicono le quote, secondo cui l’Inter parte ampiamente da favorita. Il Bologna è una delle squadre che negli ultimi anni ha messo più in difficoltà i nerazzurri. Per questo stuzzica la quota dell'1-0 in favore dell'Inter di Chivu, con clean sheet nerazzurro dunque. Si parte da quota 6.60 su Betsson e WilliamHill, la quota sale a 7.00 su Bet365. Ma è ancora più alta su NetWin: l'1-0 dei nerazzurri è dato a 7.25.
Vittoria Inter per 2-1
Ci sono tutti gli ingredienti per vedere una partita equilibrata, stuzzicano anche le quote del 2-1 in favore dei nerazzurri, ovvero lo stesso risultato con cui l'Inter ha vinto l'ultima sfida contro il Genoa. Si parte da quota 8.25 su Bwin, per arrivare a 8.50 su BetFlag e Lottomatica. Ancora più alta la quota su NetBet: il 2 fisso paga 8.75.
Dove vedere Bologna-Inter in tv e streaming
Bologna-Inter, semifinale dell'EA SPORTS FC Supercup, si disputerà venerdì 19 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh e verrà trasmessa in esclusiva e in diretta su Italia 1, Mediaset Infinity e in streaming sul sito Sportmediaset.it.
