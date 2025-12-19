FC Inter 1908
Il Bologna e l'Inter si affrontano oggi in Supercoppa Italiana: le quote che stuzzicano per quanto riguarda i marcatori
Alessandro Cosattini Redattore 

Il Bologna e l'Inter si affrontano oggi in Supercoppa Italiana per la prima volta in stagione, non essendosi ancora affrontate in campionato. La squadra di Italiano, che accede alla Final Four avendo vinto l’ultima edizione della Coppa Italia, affronta un’Inter qualificatasi grazie al secondo posto della passata stagione in Serie A. Emiliani reduci dalla sconfitta con la Juventus, nerazzurri dalla vittoria in trasferta sul Genoa grazie a cui hanno conquistato il primato in solitaria in classifica. Ecco le quote che stuzzicano per quanto riguarda i marcatori di Bologna-Inter, semifinale delle Final Four di Supercoppa Italiana.

La quota del gol di Lautaro Martinez

COMPARAZIONE QUOTE BOLOGNA-INTER, LAUTARO MARCATORE
2.43
PIÙ INFO
2.21
PIÙ INFO
2.45
PIÙ INFO
2.50
PIÙ INFO
Stuzzica più il gol di Lautaro rispetto a quello di Thuram, tra i due centravanti nerazzurri attesi in campo dal 1' nella semifinale di Supercoppa Italiana. Sono dello stesso avviso tutti i bookies: si parte dal 2.21 su Vincitu per il gol del Toro, la quota sale a 2.43 su WilliamHill e 2.45 su Eurobet. Ma è ancora più alta su Lottomatica: il gol di Lautaro è dato a 2.50. Quello di Thuram invece oscilla tra 2.33 e 2.75 sugli stessi operatori.

La quota del gol di Zielinski

COMPARAZIONE QUOTE BOLOGNA-INTER, ZIELINSKI MARCATORE
5.75
PIÙ INFO
4.65
PIÙ INFO
4.80
PIÙ INFO
5.75
PIÙ INFO
Sarà Piotr Zielinski a giocare in cabina di regia visto che Hakan Calhanoglu è appena tornato a disposizione in casa Inter. E intrigano le quote del gol del polacco, che tra l'altro può essere anche il rigorista dell'Inter senza Calha in campo. Si parte da quota 4.65 su Vincitu, la quota sale a 4.80 su Eurobet fino ad arrivare a 5.75 su Netwin e Netbet.

Dove vedere Bologna-Inter in tv e streaming

—  

Bologna-Inter, semifinale dell'EA SPORTS FC Supercup, si disputerà venerdì 19 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh e verrà trasmessa in esclusiva e in diretta su Italia 1, Mediaset Infinity e in streaming sul sito Sportmediaset.it.

