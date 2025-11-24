Pronostico Atletico Madrid-Inter: per i nerazzurri manca un risultato, e sulla quota gol…

Atletico Madrid-Inter, pronostico OVER 2.5
Nel cammino europeo la squadra di Chivu ha subito un solo gol nelle prime 4 giornate mentre quella di Simeone ne ha incassati 9 a fronte dei 10 realizzati contro gli 11 messi a segno dai nerazzurri. Colchoneros e nerazzurri evidenziano una buona forma dal punto di vista realizzativo con l'Inter che al momento si dimostra performante anche sotto il punto di vista difensivo. Scopriamo quindi quali sono le quote relative all'OVER 2.5 per la sfida di mercoledi sera. Per gli analisti di Bet365 l'over 2.5 è quotato a 1.80 mentre gli esperti di Admiralbet bancano questa possibilità a 1.78. Gli analisti di Netwin propongono una quota di 1.77 per l'over 2.5 mente gli operatori di Domusbet si attestano su una quota di 1.49
Atletico Madrid-Inter, dove vederla in tv—
La sfida tra Atletico Madrid e Inter sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console
