Pronostico Atletico Madrid-Inter: per i nerazzurri manca un risultato, e sulla quota gol…

COMPARAZIONE QUOTE

L'Inter di Cristian Chivu vuole continuare la sua corsa in Champions League dove ha vinto tutte le prime quattro partite della fase campionato, stavolta però l'ostacolo si chiama Atletico Madrid, da affrontare in trasferta.
Archiviata la sconfitta nel derby per l'Inter è già tempo di voltare pagina. I nerazzurri saranno impegnati mercoledi sera nella non semplice sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Fino a questo momento il percorso dei ragazzi di Chivu è netto, quattro gare e quattro vittorie con una sola rete subita. L'Inter vuole continuare il suo percorso positivo nella massima competizione europea ma sa che per farlo ora inizieranno gli incontri di cartello. Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund.

Atletico Madrid-Inter, pronostico X

Percorso netto per i nerazzurri in Champions League, 4 vittorie su 4 incontri. In campionato invece in nerazzurri hanno alternato vittorie e sconfitte. Fino a questo momento, tra campionato e Champions, l'Inter di Cristian Chivu non ha mai pareggiato. Contro l'Atletico il primo incontro di alto livello nella principale competizione europea potrebbe rappresentare anche l'opportunità per non perder terreno alla corsa agli ottavi senza dover necessariamente forzare la mano. Scopriamo le quote per il pareggio dei nerazzurri a Madrid. Per gli esperti di Netwin e Bet365 il segno X è quotato a 3,50 mentre gli operatori di Domusbet bancano questa possibilità a 3.45. Per i bookie di Admiralbet invece il segno X è quotato a 3.40.

Atletico Madrid-Inter, pronostico OVER 2.5

Nel cammino europeo la squadra di Chivu ha subito un solo gol nelle prime 4 giornate mentre quella di Simeone ne ha incassati 9 a fronte dei 10 realizzati contro gli 11 messi a segno dai nerazzurri. Colchoneros e nerazzurri evidenziano una buona forma dal punto di vista realizzativo con l'Inter che al momento si dimostra performante anche sotto il punto di vista difensivo. Scopriamo quindi quali sono le quote relative all'OVER 2.5 per la sfida di mercoledi sera. Per gli analisti di Bet365 l'over 2.5 è quotato a 1.80 mentre gli esperti di Admiralbet bancano questa possibilità a 1.78. Gli analisti di Netwin propongono una quota di 1.77 per l'over 2.5 mente gli operatori di Domusbet si attestano su una quota di 1.49

Atletico Madrid-Inter, dove vederla in tv

—  

La sfida tra Atletico Madrid e Inter sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console

