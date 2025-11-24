Pronostico Atletico Madrid-Inter: per i nerazzurri manca un risultato, e sulla quota gol…

Percorso netto per i nerazzurri in Champions League, 4 vittorie su 4 incontri. In campionato invece in nerazzurri hanno alternato vittorie e sconfitte. Fino a questo momento, tra campionato e Champions, l'Inter di Cristian Chivu non ha mai pareggiato. Contro l'Atletico il primo incontro di alto livello nella principale competizione europea potrebbe rappresentare anche l'opportunità per non perder terreno alla corsa agli ottavi senza dover necessariamente forzare la mano. Scopriamo le quote per il pareggio dei nerazzurri a Madrid. Per gli esperti di Netwin e Bet365 il segno X è quotato a 3,50 mentre gli operatori di Domusbet bancano questa possibilità a 3.45. Per i bookie di Admiralbet invece il segno X è quotato a 3.40.