Il 12° turno di campionato vede in programma il big match del Meazza tra Inter e Milan che si giocherà questa sera alle 20.45. La prima stracittadina è arrivata e la Scala del Calcio si tira al lucido per una gara che vale il primato il classifica oltre che la supremazia cittadina tra le due squadre che sono distanti solo due lunghezze. La squadra di Chivu ha il miglior attacco del campionato e dovrebbe ritrovare Marcus Thuram dal primo minuto accanto a Lautaro Martinez. Allegri potrà contare invece sul recupero di Pulisc e di Rabiot, autentico fattore a centrocampo.