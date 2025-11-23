fcinter1908 quote inter Inter-Milan, pronostico marcatore: Lautaro o Pulisic, chi sarà determinante nel derby?

pronostici

Inter-Milan, pronostico marcatore: Lautaro o Pulisic, chi sarà determinante nel derby?

Inter-Milan, pronostico marcatore: Lautaro o Pulisic, chi sarà determinante nel derby? - immagine 1
Torna la Serie A, torna il Derby di Milano: per la prima volta in stagione l'Inter affronta il Milan. Ecco le quote sul possibile marcatore della sfida
Giovanni Montopoli Direttore 

Il 12° turno di campionato vede in programma il big match del Meazza tra Inter e Milan che si giocherà questa sera alle 20.45. La prima stracittadina è arrivata e la Scala del Calcio si tira al lucido per una gara che vale il primato il classifica oltre che la supremazia cittadina tra le due squadre che sono distanti solo due lunghezze. La squadra di Chivu ha il miglior attacco del campionato e dovrebbe ritrovare Marcus Thuram dal primo minuto accanto a Lautaro Martinez. Allegri potrà contare invece sul recupero di Pulisc e di Rabiot, autentico fattore a centrocampo.

Inter-Milan, marcatore Pulisic

COMPARAZIONE QUOTE INTER MILAN MARCATORE PULISIC
3.90
PIÙ INFO
3.90
PIÙ INFO
3.90
PIÙ INFO
4.50
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus sport + 50€ senza deposito sullo sport + 50€ senza deposito sulle slot
PIÙ INFO
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno in attacco di Gimenez ma potrà contrare sul ritorno di Christian Pulisc che dovrebbe affiancare Leao in attacco dal primo minuto. L'ex Chelsea ha dimostrato una grandissima confidenza in zona gol contro l'Inter nelle precedenti sfide e il tecnico rossonero spera nella vena realizzativa del giocatore per scardinare una difesa - quella nerazzurra - che nelle prime uscite stagionale ha evidenziato qualche amnesia. Scopriamo insieme le quote che vedono Pulisic andare in gol nel derby di Milano. Per gli esperi di Snai la rete di Pulisic è quotata a 4.50 mentre gli operatori di William Hill, Betsson e Vincitu bancano questa possibilità a 3.90

Inter-Milan, marcatore Lautaro

COMPARAZIONE QUOTE INTER MILAN MARCATORE LAUTARO
2.65
PIÙ INFO
2.65
PIÙ INFO
2.67
PIÙ INFO
2.75
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus sport + 50€ senza deposito sullo sport + 50€ senza deposito sulle slot
PIÙ INFO
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Il Toro di Bahía Blanca non vuole fermarsi. Dopo aver ritrovato il gol in Champions League e in campionato contro la Lazio adesso è alla ricerca dello scalpo importante, quello dei cugini. Torna la ThuLa e torna dal primo minuto per una sfida al sapor di tricolore. Il Meazza è caldo e la tifoseria nerazzurra aspetta trepidante la rete del suo capitano. Vediamo le quote per il gol di Lautaro Martinez nel derby. Per gli esperti di Betsson e William Hill la rete di Lautaro è quotata a 2.65, gli operatori di Vincitu quotano a 2.67 questa possibilità mentre gli analisti di Snai bancano il gol di Lautaro Martinez nel derby a 2.75

Inter-Milan, dove vedere la sfida in tv

—  

Inter-Milan, primo derby della stagione e sfida valida per la 12ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 23 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Leggi anche
Risultato esatto Inter-Milan, statistiche parlano chiaro: le quote che stuzzicano per il derby
Pronostico Inter-Milan: rossoneri sfavoriti per la vittoria finale, curioso l’over sulla...

© RIPRODUZIONE RISERVATA