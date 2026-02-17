Champions League, playoff: Bodø/Glimt-Inter, analisi e pronostico del risultato esatto

Domani sera i nerazzurri varcheranno la soglia dell’Aspmyra Stadion per la gara d'andata dei playoff di Champions League. Un fortino - quello nordico - noto per le sue insidie: dal clima pungente alla superficie sintetica, un mix che ha messo a dura prova anche le big europee. Il Bodø/Glimt non è più una sorpresa; i norvegesi hanno consolidato un’identità chiara fatta di ritmi asfissianti, aggressione alta e una capacità chirurgica di punire le sbavature altrui. Dall'altra parte, l'Inter risponde con la forza di un collettivo rodato, solido che vuole confermarsi anche sul fronte europeo. Il crocevia del match sarà l'approccio: i primi 30 minuti risulteranno decisivi per disinnescare l'entusiasmo dei padroni di casa e indirizzare la qualificazione.