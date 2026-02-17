fcinter1908 pronostici Champions League, playoff: Bodø/Glimt-Inter, analisi e pronostico del risultato esatto

COMPARAZIONE QUOTE

Champions League, playoff: Bodø/Glimt-Inter, analisi e pronostico del risultato esatto

Champions League, playoff: Bodø/Glimt-Inter, analisi e pronostico del risultato esatto - immagine 1
L’Inter si prepara ad affrontare il Bodø/Glimt nella cornice insidiosa dell’Aspmyra Stadion, uno dei campi più particolari d’Europa per condizioni climatiche e superficie sintetica.
Giovanni Montopoli Direttore 

Domani sera i nerazzurri varcheranno la soglia dell’Aspmyra Stadion per la gara d'andata dei playoff di Champions League. Un fortino - quello nordico - noto per le sue insidie: dal clima pungente alla superficie sintetica, un mix che ha messo a dura prova anche le big europee. Il Bodø/Glimt non è più una sorpresa; i norvegesi hanno consolidato un’identità chiara fatta di ritmi asfissianti, aggressione alta e una capacità chirurgica di punire le sbavature altrui. Dall'altra parte, l'Inter risponde con la forza di un collettivo rodato, solido che vuole confermarsi anche sul fronte europeo. Il crocevia del match sarà l'approccio: i primi 30 minuti risulteranno decisivi per disinnescare l'entusiasmo dei padroni di casa e indirizzare la qualificazione.

Bodo Glimt-Inter, pronostico risultato esatto 1-1

COMPARAZIONE QUOTE BODO INTER PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 1-1
8.25
PIÙ INFO
8.20
PIÙ INFO
8.20
PIÙ INFO
8.25
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Un pareggio con reti è uno scenario concreto. In casa, il Bodø/Glimt trova il gol con regolarità, sfruttando spesso le transizioni rapide o la fisicità sulle palle inattive. L’Inter ha la classe necessaria per colpire tra le linee e gestire il possesso, ma potrebbe subire il ritorno emotivo dei norvegesi. Queste le quote proposte dai principali operatori del settore. Per gli esperti di Netbet e Netwin il pareggio per 1 a 1 è quotato a 8.25 mentre gli operatori di Eurobet e Vincitu bancano questa possibilità a 8.20

Bodo Glimt-Inter, pronostico risultato esatto 0-2

COMPARAZIONE QUOTE BODO INTER PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 0-2
10.50
PIÙ INFO
10.50
PIÙ INFO
11.00
PIÙ INFO
10.50
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

È lo scenario che vede l'Inter imporre la propria gerarchia. Se la squadra di Chivu riuscirà a "congelare" il ritmo e limitare le ripartenze avversarie, il divario tecnico potrà emergere e in questo caso, ci potremmo aspettare un vantaggio dei nerzzurri nella prima frazione, seguito da una gestione matura del match. Per gli operatori di Eurobet la vittoria dei nerazzurri per 2 a 0 è quotata a 11.00 mentre gli esperti di Netbet, Netwin e Vincitu propongono una quota di 10.50 per il successo dei ragazzi di Chivu per 2 a 0.

Bodo Glimt-Inter, dove vedere la partita in tv

—  

Bodø/Glimt-Inter, andata dei playoff della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 18 febbraio alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.

Leggi anche
Pronostico Bodø/Glimt-Inter: nerazzurri tra avversità climatiche e terreno sintetico
Inter-Juventus, pronostico marcatori: Lautaro non vuole fermarsi! La quota raddoppia se segna…

© RIPRODUZIONE RISERVATA