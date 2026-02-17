Domani sera i nerazzurri varcheranno la soglia dell’Aspmyra Stadion per la gara d'andata dei playoff di Champions League. Un fortino - quello nordico - noto per le sue insidie: dal clima pungente alla superficie sintetica, un mix che ha messo a dura prova anche le big europee. Il Bodø/Glimt non è più una sorpresa; i norvegesi hanno consolidato un’identità chiara fatta di ritmi asfissianti, aggressione alta e una capacità chirurgica di punire le sbavature altrui. Dall'altra parte, l'Inter risponde con la forza di un collettivo rodato, solido che vuole confermarsi anche sul fronte europeo. Il crocevia del match sarà l'approccio: i primi 30 minuti risulteranno decisivi per disinnescare l'entusiasmo dei padroni di casa e indirizzare la qualificazione.
COMPARAZIONE QUOTE
Champions League, playoff: Bodø/Glimt-Inter, analisi e pronostico del risultato esatto
Bodo Glimt-Inter, pronostico risultato esatto 1-1
Un pareggio con reti è uno scenario concreto. In casa, il Bodø/Glimt trova il gol con regolarità, sfruttando spesso le transizioni rapide o la fisicità sulle palle inattive. L’Inter ha la classe necessaria per colpire tra le linee e gestire il possesso, ma potrebbe subire il ritorno emotivo dei norvegesi. Queste le quote proposte dai principali operatori del settore. Per gli esperti di Netbet e Netwin il pareggio per 1 a 1 è quotato a 8.25 mentre gli operatori di Eurobet e Vincitu bancano questa possibilità a 8.20
Bodo Glimt-Inter, pronostico risultato esatto 0-2
È lo scenario che vede l'Inter imporre la propria gerarchia. Se la squadra di Chivu riuscirà a "congelare" il ritmo e limitare le ripartenze avversarie, il divario tecnico potrà emergere e in questo caso, ci potremmo aspettare un vantaggio dei nerzzurri nella prima frazione, seguito da una gestione matura del match. Per gli operatori di Eurobet la vittoria dei nerazzurri per 2 a 0 è quotata a 11.00 mentre gli esperti di Netbet, Netwin e Vincitu propongono una quota di 10.50 per il successo dei ragazzi di Chivu per 2 a 0.
Bodo Glimt-Inter, dove vedere la partita in tv—
Bodø/Glimt-Inter, andata dei playoff della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 18 febbraio alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.
