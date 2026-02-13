Sabato alle ore 20.45 l'Inter ospita la Juventus a San Siro. Derby d'Italia in programma per la 25a giornata di Serie A, molto importante per entrambe le formazioni. Quella di Cristian Chivu è reduce dalla vittoria per 5-0 contro il Sassuolo mentre la Juventus ha pareggiato 2-2 in rimonta contro la Lazio. Il match di andata è terminato 4-3 per i bianconeri, in panchina c'era ancora Igor Tudor e non l'attuale allenatore Luciano Spalletti. L'Inter è prima in classifica a 58 punti, la Juve è quarta a 46, a -12 dalla capolista dunque. Andiamo a vedere i marcatori che stuzzicano maggiormente per la gara del Meazza e le relative quote.
Inter-Juventus, pronostico marcatori: Lautaro non vuole fermarsi!
Inter-Juventus, Lautaro non vuole fermarsi
Lautaro Martinez ha messo la freccia: è primo nella classifica marcatori di Serie A a 14 gol, seguono Pulisic, Douvikas, Hojlund, Yildiz e Nico Paz a 8. Non ha alcuna intenzione di fermarsi l'argentino, a segno da quattro gare consecutive in campionato. Un suo gol in Inter-Juve parte da quota 2.70 su Marathonbet, sale a 2.75 su AdmiralBet. Ma arriva a 3.00 su Netwin e Netbet.
Inter-Juventus, la quota che raddoppia
Il gol di Lautaro appunto oscilla tra quota 2.70 e 3.00, raddoppia la quota per Piotr Zielinski marcatore in Inter-Juventus. Il polacco è il centrocampista più in forma tra i nerazzurri e proverà a segnare anche alla Juventus, l'anno scorso ne segnò due proprio ai bianconeri nel clamoroso 4-4. Si parte da quota 6.00 su Eurobet per il gol del polacco, sale a 6.20 su Betsson e Vincitu. Ancora più alta su Goldbet: tocca quota 6.50
Inter-Juventus, dove vederla in tv—
Inter-Juventus, sfida valida per la 25ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 14 febbraio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
