Pronostico Bodø/Glimt-Inter: nerazzurri tra avversità climatiche e terreno sintetico

Riprende la Champions League con i nerazzurri impegnati nella difficile trasferta di Bodo per la gara d'andata degli spareggi
Continua, incessante, il periodo di fuoco per l'Inter. Dopo aver consolidato il primo posto in classifica superando la Juventus sabato sera, per i nerazzurri è tempo di catapultarsi nella gara d'andata dello spareggio di Champions League dove i ragazzi di Chivu affronteranno il Bodø/Glimt. Gara non semplice per l'Inter quella di mercoledi non solo per quel che riguarda la forza degli avversari che hanno mietuto vittime illustri nel loro percorso europeo, ma anche per le avversità climatiche li attenderanno e per quel manto sintetico che sarà protagonista del match. Scopriamo allora chi sarà il favorito di questa match secondo le principali agenzie del settore.

Bodø/Glimt-Inter, pronostico X

La squadra norvegese sta diventando una realtà consolidata nel panorama europeo. Lo sanno bene le italiane che sono cadute in coppa me lo sanno bene anche Atletico Madrid e Manchester City, non proprio due sprovvedute della principale competizione europea. Queste le quote per il possibile pareggio dei nerazzurri in Norvegia. Per gli operatori di Vincitu e Eurobet il pareggio dei nerazzurri in Norvegia è quotato a 4.20 mentre gli esperti di Betflag e Admiral bet è bancato a 4.15.

Bodø/Glimt-Inter, pronostico gol

La squadra norvegese ha chiuso la league phase al 23° posto in classifica con una differenza reti di -1. Fase difensiva non proprio il fiore all'occhiello del Bodo che però ha dimostrato di saper reggere bene l'urto di squadre che lesinano in zona gol, come l'Inter del resto. Scopriamo le quote per l'OVER 2.5 nella sfida di mercoledi sera. Gli analisti di Eurobet propongono una quota di 1.50. Per gli esperti di Betflag l'over 2.5 è quotato a 1.47 mentre gli operatori di Vincitu e Admiral Bet l'over 2.5 viene quotato a 1.48.

Bodø/Glimt-Inter, dove vedere il match in tv

Bodø/Glimt-Inter, andata dei playoff della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 18 febbraio alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.

