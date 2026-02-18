Bodø/Glimt-Inter, pronostico marcatore: nomi pesanti per ipotecare il passaggio

Parola d'ordine: maturità. Questa sera i nerazzurri scenderanno in campo per la gara d'andata degli spareggi Champions per centrale la qualificazione alla fase finale della principale competizione europea. Ad attendere i nerazzurri ci sarà il Bodø/Glimt per una partita scomoda, su campo sintetico, con ritmi diversi rispetto alla Serie A e con una squadra che in casa gioca a memoria, attacca con tanti uomini e non ha alcun complesso di inferiorità e ne sanno qualcosa Atletico Madrid e Manchester City che nella league phase hanno pagato dazio. I ragazzi di Chivu vorranno confermarsi sul palcoscenico internazionale per rimanere ai livelli raggiunti nelle ultime stagione. Scopriamo chi potrebbe andare in gol secondo i principali operatori del settore.