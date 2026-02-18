Parola d'ordine: maturità. Questa sera i nerazzurri scenderanno in campo per la gara d'andata degli spareggi Champions per centrale la qualificazione alla fase finale della principale competizione europea. Ad attendere i nerazzurri ci sarà il Bodø/Glimt per una partita scomoda, su campo sintetico, con ritmi diversi rispetto alla Serie A e con una squadra che in casa gioca a memoria, attacca con tanti uomini e non ha alcun complesso di inferiorità e ne sanno qualcosa Atletico Madrid e Manchester City che nella league phase hanno pagato dazio. I ragazzi di Chivu vorranno confermarsi sul palcoscenico internazionale per rimanere ai livelli raggiunti nelle ultime stagione. Scopriamo chi potrebbe andare in gol secondo i principali operatori del settore.
COMPARAZIONE QUOTE
Bodø/Glimt-Inter, pronostico marcatore: nomi pesanti per ipotecare il passaggio
Bodø/Glimt-Inter, pronostico marcatore Lautaro Martinez
Lautaro Martínez potrebbe essere il candidato numero uno per inserire il suo nome nel registro marcatori. Non per retorica, ma per caratteristiche. Il Bodø/Glimt è una squadra che non disdegna il gioco, difende alto e lascia spazio alle sue spalle: situaizone perfette per un attaccante che attacca la profondità con cattiveria come il Toro. Queste le quote. Per gli operatori di Lottomatica il gol di Lautaro è quotato a 2.00. Gli esperti di Netbet bancano questa possibilità a 2.25 mentre gli esperti di Snai propongono una quota di 2.13. Per i bookie di Domusbet il gol di Lautaro contro il Bodo è quotato a 2.13
Bodø/Glimt-Inter, pronostico marcatore Barella
Con l'assenza di Zielinski e Calhanoglu Nicolò Barella è l’uomo che può rompere l’equilibrio a centrocampo. In una gara dove gli spazi si aprono e si chiudono rapidamente, il suo timing negli inserimenti potrebbe rappresentare la chiave di volta perfetta per apporre il suo sigillo al match. Per gli esperti di Lottomatica il gol di Barella è quotato 4.90. Vincitu propone una quota di 5.70 mentre gli operatori di William Hill bancano questa possibilità a 5.60. Per gli analisti di Netwin la rete di Barella contro il Bodo è quotata a 5.00.
Bodø/Glimt-Inter, dove vedere la gara in tv—
Bodø/Glimt-Inter, andata dei playoff della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 18 febbraio alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.
© RIPRODUZIONE RISERVATA