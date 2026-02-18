fcinter1908 pronostici Bodø/Glimt-Inter, pronostico marcatore: nomi pesanti per ipotecare il passaggio

Bodø/Glimt-Inter, pronostico marcatore: nomi pesanti per ipotecare il passaggio

Bodo Glimt Inter
Nerazzurri nel gelo di Bodø su un campo sintetico contro una squadra che gioca alta e senza timore riverenziale
Giovanni Montopoli Direttore 

Parola d'ordine: maturità. Questa sera i nerazzurri scenderanno in campo per la gara d'andata degli spareggi Champions per centrale la qualificazione alla fase finale della principale competizione europea. Ad attendere i nerazzurri ci sarà il Bodø/Glimt per una partita scomoda, su campo sintetico, con ritmi diversi rispetto alla Serie A e con una squadra che in casa gioca a memoria, attacca con tanti uomini e non ha alcun complesso di inferiorità e ne sanno qualcosa Atletico Madrid e Manchester City che nella league phase hanno pagato dazio. I ragazzi di Chivu vorranno confermarsi sul palcoscenico internazionale per rimanere ai livelli raggiunti nelle ultime stagione. Scopriamo chi potrebbe andare in gol secondo i principali operatori del settore.

Bodø/Glimt-Inter, pronostico marcatore Lautaro Martinez

2.13
PIÙ INFO
2.10
PIÙ INFO
2.25
PIÙ INFO
2.00
PIÙ INFO
Lautaro Martínez potrebbe essere il candidato numero uno per inserire il suo nome nel registro marcatori. Non per retorica, ma per caratteristiche. Il Bodø/Glimt è una squadra che non disdegna il gioco, difende alto e lascia spazio alle sue spalle: situaizone perfette per un attaccante che attacca la profondità con cattiveria come il Toro. Queste le quote. Per gli operatori di Lottomatica il gol di Lautaro è quotato a 2.00. Gli esperti di Netbet bancano questa possibilità a 2.25 mentre gli esperti di Snai propongono una quota di 2.13. Per i bookie di Domusbet il gol di Lautaro contro il Bodo è quotato a 2.13

Bodø/Glimt-Inter, pronostico marcatore Barella

5.60
PIÙ INFO
5.00
PIÙ INFO
5.70
PIÙ INFO
4.90
PIÙ INFO
Con l'assenza di Zielinski e Calhanoglu Nicolò Barella è l’uomo che può rompere l’equilibrio a centrocampo. In una gara dove gli spazi si aprono e si chiudono rapidamente, il suo timing negli inserimenti potrebbe rappresentare la chiave di volta perfetta per apporre il suo sigillo al match. Per gli esperti di Lottomatica il gol di Barella è quotato 4.90. Vincitu propone una quota di 5.70 mentre gli operatori di William Hill bancano questa possibilità a 5.60. Per gli analisti di Netwin la rete di Barella contro il Bodo è quotata a 5.00.

Bodø/Glimt-Inter, dove vedere la gara in tv

—  

Bodø/Glimt-Inter, andata dei playoff della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 18 febbraio alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.

