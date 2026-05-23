Si chiuderà questo pomeriggio il sipario sul campionato 2025/26 dei nerazzurri con la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Inter. Una partita che non mette più in palio obiettivi concreti ma che resta comunque interessante in ottica quote e spettacolo. I bookmaker vedono leggermente favorita l’Inter nonostante il clima da fine stagione, con i nerazzurri che potrebbero comunque voler chiudere nel migliore dei modi dopo un’annata ricca di soddisfazioni. Anche il Bologna, davanti al proprio pubblico, proverà però a salutare il campionato con una prestazione di livello.
COMPARAZIONE QUOTE
Bologna-Inter, pronostico marcatori: Lautaro guida le scelte, attenzione alle sorprese
Bologna-Inter, pronostico marcatore Lautaro
Tra i possibili marcatori riflettori puntati inevitabilmente su Lautaro Martínez, uomo simbolo dell’attacco nerazzurro e giocatore che spesso riesce a lasciare il segno anche nelle gare meno pesanti sul piano della classifica. Le quote sul gol del capitano nerazzurro restano tra le più basse della sfida, segnale della fiducia dei bookmaker nelle sue capacità realizzative. Snai e Netwin propongono una quota di 2.50, Eurobet 2.45 mentre Vincitù banca questa possibilità a 2.43.
Bologna Inter, pronostico marcatore De Vrij
Per chi cerca invece una quota più intrigante, attenzione a Stefan de Vrij. Il difensore olandese rappresenta una soluzione interessante soprattutto sui piazzati, situazione nella quale l’Inter ha spesso creato pericoli nel corso della stagione. Snai quota a 16.00 la rete di De Vrij contro il Bologna, Eurobet a 15.50 mentre Vincitù propone una quota di 13.00 e Netwin banca questa possibilità a 10.00
Bologna-Inter, dove vedere la sfida in tv—
Bologna-Inter, sfida valida per la 38ª e ultima giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 23 maggio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
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