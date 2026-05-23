Bologna-Inter, pronostico marcatori: Lautaro guida le scelte, attenzione alle sorprese

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Bologna-Inter, dove vedere la sfida in tv

Bologna-Inter, sfida valida per la 38ª e ultima giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 23 maggio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.