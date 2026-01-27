fcinter1908 pronostici Borussia Dortmund-Inter, pronostico risultato esatto: l’incastro perfetto per i nerazzurri

COMPARAZIONE QUOTE

Borussia Dortmund-Inter, pronostico risultato esatto: l’incastro perfetto per i nerazzurri

Borussia Dortmund-Inter, pronostico risultato esatto: l’incastro perfetto per i nerazzurri - immagine 1
Ultima giornata di League Phase della Champions League con i nerazzurri che faranno visita al Borussia Dortmund
Giovanni Montopoli Direttore 

Le speranze sono poche per non dire pochissime ma la matematica non ha ancora condannato agli spareggi la squadra di Cristian Chivu. Per alimentare la flebile fiamma però i nerazzurri dovranno uscire dal Signal Iduna Park con 3 punti in cassa e uno scarto discreto in modo da solleticare le statistiche. Le due squadre sono separate in classifica da un solo punto, occasione ghiotta anche per i tedeschi per accomodarsi nella fascia alta della seconda parte di classifica. Quale potrebbe essere il risultato del match di domani sera? Scopriamo cosa dicono le quote al riguardo.

Borussia Dortmund-Inter, pronostico risultato finale 1-0

COMPARAZIONE QUOTE BORUSSIA DORTMUND INTER PRONOSTICO RISULTATO FINALE 1-0
12.00
PIÙ INFO
11.00
PIÙ INFO
11.50
PIÙ INFO
11.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 3.500€ di Bonus Scommesse
PIÙ INFO
fino a 400€ di bonus benvenuto scommesse + 300€ di bonus casinò
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 2050€ di Bonus Benvenuto Sport
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Non sarà un match semplice per i nerazzurri che in Germania andranno con l'obiettivo principale di non metter dentro la quarta sconfitta in quattro gare. La speranza di arrivare tra le prime 8 è un miraggio ma la viglia di tentare l'impresa potrebbe pungolare i nerazzurri ad approcciare ad una partita con la voglia di portare a casa il risultato magari concedendo qualcosa ai padroni di casa. Scopriamo le quote per la vittoria di misura dei tedeschi sull'Inter. L'1 a 0 è quotato a 12.00 dagli operatori di Starvegas mentre gli esperti di Domusbet e Planetwin bancano questa possibilità a 11.00. Per gli analisti di Eurobet la vittoria della squadra tedesca per 1 a 0 è quotata a 11.50.

Borussia Dormund-Inter, pronostico risultato finale 0-3

COMPARAZIONE QUOTE BORUSSIA DORTMUND INTER PRONOSTICO RISULTATO FINALE 0-3
26.00
PIÙ INFO
23.00
PIÙ INFO
25.00
PIÙ INFO
24.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 3.500€ di Bonus Scommesse
PIÙ INFO
fino a 400€ di bonus benvenuto scommesse + 300€ di bonus casinò
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 2050€ di Bonus Benvenuto Sport
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Per non lasciare nulla di intentato l'Inter dovrà fare risultato a Dortmund e - oltre a vincer - dovrà farlo in maniera convincente per sperare nel miracolo. Nerazzurri reduci dalla scorpacciata in campionato contro il Pisa vorranno continuare a battere il ferro e contro il Borussia servirà la gara perfetta. Ipotesi difficile ma non impossibile. Vediamo allora le quote per la vittoria larga di 3 a 0 per i nerazzurri. Per gli esperti di Planetwin il 3 a 0 è quotato 24.00. Gli operatori di Eurobet bancano questa possibilità a 25.00 mentre gli esperti di Domusbet propongono una quota di 23.00. Per gli analisti di Starvega la vittoria per. 3 a 0 dei nerazzurri è quotata a 26.00.

Borussia Dortmund-Inter, dove vederla in tv

—  

Borussia Dortmund-Inter, ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 28 gennaio alle 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Leggi anche
Zazzaroni: “Ecco il pronostico di Cremonese-Inter”. Cruciani e Sabatini la pensano così
Pronostico Borussia Dortmund-Inter: la vittoria dei nerazzurri serve per due motivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA