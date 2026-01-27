Le speranze sono poche per non dire pochissime ma la matematica non ha ancora condannato agli spareggi la squadra di Cristian Chivu. Per alimentare la flebile fiamma però i nerazzurri dovranno uscire dal Signal Iduna Park con 3 punti in cassa e uno scarto discreto in modo da solleticare le statistiche. Le due squadre sono separate in classifica da un solo punto, occasione ghiotta anche per i tedeschi per accomodarsi nella fascia alta della seconda parte di classifica. Quale potrebbe essere il risultato del match di domani sera? Scopriamo cosa dicono le quote al riguardo.
COMPARAZIONE QUOTE
Borussia Dortmund-Inter, pronostico risultato esatto: l’incastro perfetto per i nerazzurri
Borussia Dortmund-Inter, pronostico risultato finale 1-0
Non sarà un match semplice per i nerazzurri che in Germania andranno con l'obiettivo principale di non metter dentro la quarta sconfitta in quattro gare. La speranza di arrivare tra le prime 8 è un miraggio ma la viglia di tentare l'impresa potrebbe pungolare i nerazzurri ad approcciare ad una partita con la voglia di portare a casa il risultato magari concedendo qualcosa ai padroni di casa. Scopriamo le quote per la vittoria di misura dei tedeschi sull'Inter. L'1 a 0 è quotato a 12.00 dagli operatori di Starvegas mentre gli esperti di Domusbet e Planetwin bancano questa possibilità a 11.00. Per gli analisti di Eurobet la vittoria della squadra tedesca per 1 a 0 è quotata a 11.50.
Borussia Dormund-Inter, pronostico risultato finale 0-3
Per non lasciare nulla di intentato l'Inter dovrà fare risultato a Dortmund e - oltre a vincer - dovrà farlo in maniera convincente per sperare nel miracolo. Nerazzurri reduci dalla scorpacciata in campionato contro il Pisa vorranno continuare a battere il ferro e contro il Borussia servirà la gara perfetta. Ipotesi difficile ma non impossibile. Vediamo allora le quote per la vittoria larga di 3 a 0 per i nerazzurri. Per gli esperti di Planetwin il 3 a 0 è quotato 24.00. Gli operatori di Eurobet bancano questa possibilità a 25.00 mentre gli esperti di Domusbet propongono una quota di 23.00. Per gli analisti di Starvega la vittoria per. 3 a 0 dei nerazzurri è quotata a 26.00.
Borussia Dortmund-Inter, dove vederla in tv—
Borussia Dortmund-Inter, ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 28 gennaio alle 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
