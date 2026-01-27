Borussia Dortmund-Inter, pronostico risultato esatto: l’incastro perfetto per i nerazzurri

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Non sarà un match semplice per i nerazzurri che in Germania andranno con l'obiettivo principale di non metter dentro la quarta sconfitta in quattro gare. La speranza di arrivare tra le prime 8 è un miraggio ma la viglia di tentare l'impresa potrebbe pungolare i nerazzurri ad approcciare ad una partita con la voglia di portare a casa il risultato magari concedendo qualcosa ai padroni di casa. Scopriamo le quote per la vittoria di misura dei tedeschi sull'Inter. L'1 a 0 è quotato a 12.00 dagli operatori di Starvegas mentre gli esperti di Domusbet e Planetwin bancano questa possibilità a 11.00. Per gli analisti di Eurobet la vittoria della squadra tedesca per 1 a 0 è quotata a 11.50.