Pronostico Borussia Dortmund-Inter: la vittoria dei nerazzurri serve per due motivi

Sarebbe importante non lasciare nulla di intentato. Le possibilità di accedere alla fase finale senza passare per gli spareggi sono praticamente nulla ma non sono zero. Per cullare la speranza che tutti si incastri alla perfezione per i ragazzi di Chivu serve assolutamente una vittoria. Vittoria che consentirebbe comunque di posizionarsi nella zona alta della seconda fascia ed avere il vantaggio della gara di ritorno in casa. Scopriamo quanto è quotata la vittoria dei nerazzurri in Germania. Per gli esperti di Eurobet e Starvegas la vittoria dei nerazzurri in Germania è quotata a 2.35 mentre gli analisti di Domusbet bancano questa possibilità a 2.36. Per i bookie di Lottomatica la vittoria dell'Inter è quotata a 2.40.