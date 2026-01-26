La league phase arriva alla fine. Mercoledi sera i nerazzurri conosceranno il loro destino che - con grande probabilità - sarà lo spareggio per l'accesso alla fase finale della competizione. Dopo aver cullato il sogno di evitare il doppio scontro e passare tra le prime 8 ci ha pensato l'Arsenal a destare i nerazzurri rifilando la terza sconfitta consecutiva che di fatto spegne ogni tipo di speranza (non quella matematica ma le combinazioni sono estreme). Importante però terminare nella seconda parte alta della classifica per i nerazzurri in modo da avere la gara di ritorno in casa. Scopriamo insieme le quote per la sfida tra Borussia Dortmund e Inter.
COMPARAZIONE QUOTE
Pronostico Borussia Dortmund-Inter: la vittoria dei nerazzurri serve per due motivi
Borussia Dortmund-Inter, pronostico X
Nerazzurri primi in classifica in Serie A dovranno vedersela contro la seconda di Bundesliga alle spalle del Bayern Monaco. Seconda miglior difesa del campionato tedesco contro il miglior attacco del torneo nostrano. L'Inter non vuol lasciare nulla al caso e proverà ad invertire la rotta sperando di tornare dalla Germania con punti pesanti in cassa. La squadra tedesca con una vittoria andrebbe a scavalcare proprio l'undici di Chivu che attualmente è avanti di un solo punto in classifica. Il segno X in schedina è quotato a 3.45 dagli esperti di Planetwin365, Eurobet, Lottomatica e Betflag.
Borussia Dortmund-Inter, pronostico 2
Sarebbe importante non lasciare nulla di intentato. Le possibilità di accedere alla fase finale senza passare per gli spareggi sono praticamente nulla ma non sono zero. Per cullare la speranza che tutti si incastri alla perfezione per i ragazzi di Chivu serve assolutamente una vittoria. Vittoria che consentirebbe comunque di posizionarsi nella zona alta della seconda fascia ed avere il vantaggio della gara di ritorno in casa. Scopriamo quanto è quotata la vittoria dei nerazzurri in Germania. Per gli esperti di Eurobet e Starvegas la vittoria dei nerazzurri in Germania è quotata a 2.35 mentre gli analisti di Domusbet bancano questa possibilità a 2.36. Per i bookie di Lottomatica la vittoria dell'Inter è quotata a 2.40.
Borussia Dortmund-Inter, dove vedere la gara in tv—
Borussia Dortmund-Inter, ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 28 gennaio alle 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
© RIPRODUZIONE RISERVATA