Intervenuti durante il Podcast Numer1 su Youtube, Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati con il pronostico della prossima partita dell'Inter in campionato.
Zazzaroni: "Ecco il pronostico di Cremonese-Inter". Cruciani e Sabatini la pensano così
Zazzaroni: "Ecco il pronostico di Cremonese-Inter". Cruciani e Sabatini la pensano così
Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati con il pronostico della prossima partita dell'Inter
Dopo l'impegno con il Borussia Dortmund di mercoledì che chiarirà il destino europeo dei nerazzurri, l'Inter sarà di scena domenica alle 18 allo Zini contro la Cremonese di Davide Nicola.
Ivan Zazzaroni è sicuro: "Cremonese-Inter finisce 0-3, segnano Thuram, Bonny e Pio Esposito". Ecco invece quello di Sabatini : "2-0 perché l'Inter è stanca dopo la Champions League e segna ancora Pio Esposito che non lo ferma più nessuno". Anche Cruciani opta per la vittoria dei nerazzurri: "2-1, gol di Bonny e Vardy"
