Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati con il pronostico della prossima partita dell'Inter

Intervenuti durante il Podcast Numer1 su Youtube, Ivan Zazzaroni , Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati con il pronostico della prossima partita dell'Inter in campionato.

Ivan Zazzaroni è sicuro: "Cremonese-Inter finisce 0-3, segnano Thuram, Bonny e Pio Esposito". Ecco invece quello di Sabatini : "2-0 perché l'Inter è stanca dopo la Champions League e segna ancora Pio Esposito che non lo ferma più nessuno". Anche Cruciani opta per la vittoria dei nerazzurri: "2-1, gol di Bonny e Vardy"