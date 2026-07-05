Brasile-Norvegia, pronostico da brividi: occhio al colpo Marquinhos e al risultato esatto

La Coppa del Mondo entra nel vivo e le sfide in programma prevedono "vittime illustri" per un dentro-fuori che terrà col fiato sospeso milioni di tifosi. Brasile-Norvegia è uno degli ottavi più intriganti della Coppa del Mondo 2026, una sfida che mette di fronte il peso della storia verdeoro e l’ambizione di una nazionale norvegese ormai tutt’altro che sorpresa. La Seleçao parte inevitabilmente con i favori del pronostico, forte di talento, esperienza e alternative offensive, ma di fronte troverà una squadra fisica, verticale e pericolosissima quando riesce ad accendere i suoi uomini migliori. In una gara da dentro o fuori, il Brasile dovrà imporre qualità e controllo, mentre la Norvegia proverà a trasformare ogni ripartenza in un problema: un incrocio che promette ritmo, duelli e margini di lettura molto interessanti anche in chiave scommesse.