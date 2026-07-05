La Coppa del Mondo entra nel vivo e le sfide in programma prevedono "vittime illustri" per un dentro-fuori che terrà col fiato sospeso milioni di tifosi. Brasile-Norvegia è uno degli ottavi più intriganti della Coppa del Mondo 2026, una sfida che mette di fronte il peso della storia verdeoro e l’ambizione di una nazionale norvegese ormai tutt’altro che sorpresa. La Seleçao parte inevitabilmente con i favori del pronostico, forte di talento, esperienza e alternative offensive, ma di fronte troverà una squadra fisica, verticale e pericolosissima quando riesce ad accendere i suoi uomini migliori. In una gara da dentro o fuori, il Brasile dovrà imporre qualità e controllo, mentre la Norvegia proverà a trasformare ogni ripartenza in un problema: un incrocio che promette ritmo, duelli e margini di lettura molto interessanti anche in chiave scommesse.
COMPARAZIONE QUOTE
Brasile-Norvegia, pronostico da brividi: occhio al colpo Marquinhos e al risultato esatto
Brasile-Norvegia, risultato esatto 1-2
Per il Risultato Esatto 1-2 in Brasile-Norvegia, la comparazione quote mostra un mercato abbastanza allineato ma con una differenza interessante sul valore massimo. StarCasinò Bet propone la quota più alta a 15.00, risultando l’operatore più conveniente tra quelli analizzati per chi guarda a questo esito specifico. William Hill e BetFlag seguono entrambe a 14.00, mantenendosi su una valutazione intermedia e molto vicina al best price, mentre Star Vegas si posiziona leggermente più in basso a 13.75.
Brasile-Norvegia, pronostico marcatore Marquinhos
Per il Pronostico Marcatore Marquinhos in Brasile-Norvegia, la comparazione quote evidenzia due operatori in testa: William Hill e StarCasinò Bet propongono entrambe la valutazione più alta a 14.00, risultando quindi le soluzioni più interessanti tra quelle analizzate. Più basse invece le quote di Star Vegas e BetFlag, entrambe a 12.00, segnale di una valutazione leggermente più prudente sull’eventualità del gol del difensore brasiliano.
Brasile-Norvegia, dove vedere la sfida in tv—
Brasile-Norvegia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
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