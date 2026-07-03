fcinter1908 pronostici Argentina-Capo Verde, Lautaro Martinez preme sull’acceleratore: quote e analisi

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Argentina-Capo Verde, Lautaro Martinez preme sull’acceleratore: quote e analisi

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Comparazione quote sulla prestazione di Lautaro Martinez in Argentina-Capo Verde: mercato interessante ma selettivo
Giovanni Montopoli Direttore 

Argentina-Capo Verde è una di quelle partite in cui la comparazione quote parte da uno squilibrio evidente: l’Albiceleste arriva da grande favorita, con un mercato che premia qualità, esperienza e maggiore abitudine alle gare a eliminazione diretta. Capo Verde, però, non va letto solo come semplice outsider: la squadra ha costruito il suo percorso su organizzazione, compattezza e capacità di restare dentro la partita anche contro avversarie superiori. Per questo il valore non è tanto nel segno secco, molto sbilanciato verso l’Argentina, quanto nei mercati alternativi: handicap, numero di gol, risultato esatto e possibili combinazioni legate al dominio territoriale argentino.

Argentina-Capo Verde, marcatore Lautaro Martinez

COMPARAZIONE QUOTE ARGENTINA CAPOVERDE MARCATORE LAUTARO MARTINEZ
1.87
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1.83
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1.83
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1.70
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Nel mercato marcatore Lautaro Martinez, la comparazione quote premia Betsson, che offre la valutazione più alta a 1.87. Leggermente più basse, ma comunque vicine, le proposte di AdmiralBet e bet365, entrambe a 1.83, mentre Stake si posiziona in modo più prudente a 1.70.

Argentina-Capo Verde, doppietta Lautaro Martinez

COMPARAZIONE QUOTE ARGENTINA CAPOVERDE DOPPIETTA LAUTARO MARTINEZ
5.00
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4.75
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5.50
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3.67
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Nel mercato doppietta Lautaro Martinez, la comparazione quote mostra una differenza più marcata tra gli operatori rispetto al semplice marcatore. La proposta più alta è quella di bet365, che quota la doppietta a 5.50, davanti a Betsson a 5.00 e AdmiralBet a 4.75. Più prudente invece la valutazione di Stake, fermo a 3.67, segnale di un margine sensibilmente più basso.

Argentina-Capo Verde, dove vedere la sfida in tv

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Argentina-Capo Verde sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva, in chiaro, su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

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