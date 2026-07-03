Argentina-Capo Verde, Lautaro Martinez preme sull’acceleratore: quote e analisi

Argentina-Capo Verde è una di quelle partite in cui la comparazione quote parte da uno squilibrio evidente: l’Albiceleste arriva da grande favorita, con un mercato che premia qualità, esperienza e maggiore abitudine alle gare a eliminazione diretta. Capo Verde, però, non va letto solo come semplice outsider: la squadra ha costruito il suo percorso su organizzazione, compattezza e capacità di restare dentro la partita anche contro avversarie superiori. Per questo il valore non è tanto nel segno secco, molto sbilanciato verso l’Argentina, quanto nei mercati alternativi: handicap, numero di gol, risultato esatto e possibili combinazioni legate al dominio territoriale argentino.