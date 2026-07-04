Il Mondiale 2026 entra nel vivo con l’inizio degli ottavi di finale, il momento in cui la competizione cambia definitivamente volto. Dopo una prima parte lunga, intensa e ricca di sorprese, il torneo si restringe e lascia spazio solo alle nazionali capaci di reggere pressione, talento e dettagli. Da qui in avanti ogni partita pesa come una finale: non basta più essere belli o continui, serve cinismo, esperienza e la capacità di colpire nei momenti decisivi. Gli ottavi aprono così la fase più affascinante della Coppa del Mondo, quella in cui le grandi favorite sono chiamate a confermarsi e le outsider possono trasformare un sogno in impresa.
COMPARAZIONE QUOTE
Schedina ottavi Mondiali 2026: quote e pronostici per la fase a eliminazione diretta
Schedina ottavi di finale Coppa del Mondo
La comparazione quote tra Snai, Marathon e StarVegas evidenzia un equilibrio quasi totale tra i primi due operatori: Marathon offre la quota complessiva più alta a 56.05, di poco superiore al 55.97 di Snai, mentre StarVegas si ferma a 52.68. Su Canada-Marocco X tutti e tre sono allineati a 3.40. Su Paraguay-Francia 2, Marathon e StarVegas propongono 1.19, appena sopra l’1.18 di Snai. Snai è invece nettamente migliore su Brasile-Norvegia 2, con 4.50 contro 4.37 di Marathon e 4.20 di StarVegas. Marathon torna davanti su Messico-Inghilterra 1, quotato 3.17 rispetto al 3.10 di Snai e StarVegas. Nel totale, Marathon garantisce la vincita potenziale più alta: 560,49 euro su 10 euro, contro 559,67 di Snai e 526,79 di StarVegas.
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La comparazione quote tra William Hill, Snai e Marathon mostra un vantaggio complessivo per Marathon, che arriva a una quota totale di 45.08, davanti a William Hill a 43.97 e Snai a 41.80. Il margine nasce soprattutto dalle quote migliori su Portogallo-Spagna 1 a 4.03 e Svizzera-Colombia 2 a 2.27. William Hill risulta invece superiore su Stati Uniti-Belgio 2, proposto a 2.60, e su Argentina-Egitto Over 2.5, a 1.92. Snai resta competitivo su Portogallo-Spagna, con il segno 1 a 4.00, ma nel totale è l’operatore con il rendimento più basso. Su una puntata ipotetica da 5 euro, la vincita potenziale sarebbe di 225,40 euro con Marathon, 219,86 euro con William Hill e 209,00 euro con Snai.
Ottavi di finale Coppa del Mondo, dove vederli in tv—
Gli ottavi di finale Mondiali 2026 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai e su Dazn, che permetterà di seguire tutte le partite del torneo. Le partite si potranno seguire anche in streaming su RaiPlay e sull'app Dazn.
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