Schedina ottavi Mondiali 2026: quote e pronostici per la fase a eliminazione diretta

La comparazione quote tra Snai, Marathon e StarVegas evidenzia un equilibrio quasi totale tra i primi due operatori: Marathon offre la quota complessiva più alta a 56.05, di poco superiore al 55.97 di Snai, mentre StarVegas si ferma a 52.68. Su Canada-Marocco X tutti e tre sono allineati a 3.40. Su Paraguay-Francia 2, Marathon e StarVegas propongono 1.19, appena sopra l’1.18 di Snai. Snai è invece nettamente migliore su Brasile-Norvegia 2, con 4.50 contro 4.37 di Marathon e 4.20 di StarVegas. Marathon torna davanti su Messico-Inghilterra 1, quotato 3.17 rispetto al 3.10 di Snai e StarVegas. Nel totale, Marathon garantisce la vincita potenziale più alta: 560,49 euro su 10 euro, contro 559,67 di Snai e 526,79 di StarVegas.