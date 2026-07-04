fcinter1908 pronostici Schedina ottavi Mondiali 2026: quote e pronostici per la fase a eliminazione diretta

COMPARAZIONE QUOTE

Schedina ottavi Mondiali 2026: quote e pronostici per la fase a eliminazione diretta

Schedina ottavi Mondiali 2026: quote e pronostici per la fase a eliminazione diretta - immagine 1
La Coppa del Mondo entra negli ottavi di finale: analisi della schedina, confronto quote tra operatori e pronostici sulle sfide più interessanti della fase a eliminazione diretta.
Giovanni Montopoli Direttore 

Il Mondiale 2026 entra nel vivo con l’inizio degli ottavi di finale, il momento in cui la competizione cambia definitivamente volto. Dopo una prima parte lunga, intensa e ricca di sorprese, il torneo si restringe e lascia spazio solo alle nazionali capaci di reggere pressione, talento e dettagli. Da qui in avanti ogni partita pesa come una finale: non basta più essere belli o continui, serve cinismo, esperienza e la capacità di colpire nei momenti decisivi. Gli ottavi aprono così la fase più affascinante della Coppa del Mondo, quella in cui le grandi favorite sono chiamate a confermarsi e le outsider possono trasformare un sogno in impresa.

Schedina ottavi di finale Coppa del Mondo

COMPARAZIONE QUOTE SCHEDINA OTTAVI DI FINALE COPPA DEL MONDO
 
 
Snai
Marathonbet
StarVegas
CANADA-MAROCCO
X
3.40
3.40
3.40
PARAGUAY-FRANCIA
2
1.18
1.19
1.19
BRASILE-NORVEGIA
2
4.50
4.37
4.20
MESSICO-INGHILTERRA
1
3.10
3.17
3.10
Comparazione quota totale
55.97
56.05
52.68
Vincita potenziale scommettendo €
559.67
560.49
526.79
 
 
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La comparazione quote tra Snai, Marathon e StarVegas evidenzia un equilibrio quasi totale tra i primi due operatori: Marathon offre la quota complessiva più alta a 56.05, di poco superiore al 55.97 di Snai, mentre StarVegas si ferma a 52.68. Su Canada-Marocco X tutti e tre sono allineati a 3.40. Su Paraguay-Francia 2, Marathon e StarVegas propongono 1.19, appena sopra l’1.18 di Snai. Snai è invece nettamente migliore su Brasile-Norvegia 2, con 4.50 contro 4.37 di Marathon e 4.20 di StarVegas. Marathon torna davanti su Messico-Inghilterra 1, quotato 3.17 rispetto al 3.10 di Snai e StarVegas. Nel totale, Marathon garantisce la vincita potenziale più alta: 560,49 euro su 10 euro, contro 559,67 di Snai e 526,79 di StarVegas.

Schedina ottavi di finale Coppa del Mondo

COMPARAZIONE QUOTE SCHEDINA OTTAVI DI FINALE COPPA DEL MONDO
 
 
WilliamHill
Snai
Marathonbet
PORTOGALLO-SPAGNA
1
3.95
4.00
4.03
STATI UNITI-BELGIO
2
2.60
2.50
2.58
ARGENTINA-EGITTO
OVER 2.5
1.92
1.90
1.91
SVIZZERA-COLOMBIA
2
2.23
2.20
2.27
Comparazione quota totale
43.97
41.80
45.08
Vincita potenziale scommettendo €
219.86
209.00
225.40
 
 
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La comparazione quote tra William Hill, Snai e Marathon mostra un vantaggio complessivo per Marathon, che arriva a una quota totale di 45.08, davanti a William Hill a 43.97 e Snai a 41.80. Il margine nasce soprattutto dalle quote migliori su Portogallo-Spagna 1 a 4.03 e Svizzera-Colombia 2 a 2.27. William Hill risulta invece superiore su Stati Uniti-Belgio 2, proposto a 2.60, e su Argentina-Egitto Over 2.5, a 1.92. Snai resta competitivo su Portogallo-Spagna, con il segno 1 a 4.00, ma nel totale è l’operatore con il rendimento più basso. Su una puntata ipotetica da 5 euro, la vincita potenziale sarebbe di 225,40 euro con Marathon, 219,86 euro con William Hill e 209,00 euro con Snai.

Ottavi di finale Coppa del Mondo, dove vederli in tv

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Gli ottavi di finale Mondiali 2026 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai e su Dazn, che permetterà di seguire tutte le partite del torneo. Le partite si potranno seguire anche in streaming su RaiPlay e sull'app Dazn.

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