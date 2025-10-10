Pronostico Bulgaria-Turchia: Calhanoglu si carica sulle spalle la nazionale

Fa ancora rumore la sconfitta rimediata contro la Spagna e Vincenzo Montella vuole risollevare la Turchia per centrare il secondo posto nel girone e giocarsi il tutto per tutto negli spareggi. La Bulgaria è alla ricerca della prima vittoria e vorrà sfruttare il fattore casalingo anche contro la voglia di rivalsa dei turchi. Ci aspettiamo una partita ricca di gol e per questo andiamo a consultare insieme le quote relative all'over 3.5. Per i bookie di Betsson e Netwin questa possibilità è quotata a 2.38 mentre gli analisti di Stacasino Bet bancano questa possibilità a 2.34. Più cauti gli esperti di Vincitu che quotano questo risultato a 1.78