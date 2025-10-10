fcinter1908 pronostici Pronostico Bulgaria-Turchia: Calhanoglu si carica sulle spalle la nazionale

Le qualificazioni ai Mondiali FIFA 2026 continuano nel Gruppo E con Bulgaria che ospita Turchia al Vasil Levski National Stadium sabato sera.
Dopo la scoppola rimediata contro la Spagna per la Turchia di Vincenzo Montella è tempo di tornare a metter dentro punti importanti per blindare al meglio il secondo posto nel girone che vorrebbe dire spareggi. L'areoplanino per tornare a volare con la Turchia si affiderà al suo capitano, Hakan Calhanoglu, che in questo primo sprazzo di Serie A ha dimostrato di aver ancora voglia e fame di successi dopo l'estate burrascosa appena conclusa.

Bulgaria-Turchia, Calhanoglu marcatore

Bulgaria-Turchia, Calhanoglu marcatore
2.95
3.00
3.00
2.94
PIÙ INFO
PIÙ INFO
PIÙ INFO
PIÙ INFO
Per Hakan Calhanoglu il peggio sembra esser passato. In questo inizio di stagione il turco è apparso subito proiettato nel nuovo corso nerazzurro tornando in cattedra come mai lo era stato nella passata stagione, forse la peggiore da quando il centrocampista è approdato in nerazzurro. Vincenzo Montella punta sulla nuova vita del suo capitano per blindare al meglio il secondo posto nel girone. Scopriamo insieme le quote che vorrebbero Calhanoglu marcatore contro la Bulgaria. Per gli operatori di Netwin e Betsson la rete del turco è quotata a 3.00 mentre gli analisti di William Hill bancano questa possibilità a 2.95. Per i bookie di Vincitu la rete di Calhanoglu è quotata a 2.94.

Bulgaria-Turchia, pronostico over 3.5

Bulgaria-Turchia, pronostico over 3.5
2.38
2.38
1.78
2.34
PIÙ INFO
PIÙ INFO
PIÙ INFO
PIÙ INFO
Fa ancora rumore la sconfitta rimediata contro la Spagna e Vincenzo Montella vuole risollevare la Turchia per centrare il secondo posto nel girone e giocarsi il tutto per tutto negli spareggi. La Bulgaria è alla ricerca della prima vittoria e vorrà sfruttare il fattore casalingo anche contro la voglia di rivalsa dei turchi. Ci aspettiamo una partita ricca di gol e per questo andiamo a consultare insieme le quote relative all'over 3.5. Per i bookie di Betsson e Netwin questa possibilità è quotata a 2.38 mentre gli analisti di Stacasino Bet bancano questa possibilità a 2.34. Più cauti gli esperti di Vincitu che quotano questo risultato a 1.78

Bulgaria-Turchia, dove vederla in tv

Il match Bulgaria-Turchia è in programma alle 20:45 di sabato 11 ottobre. I diritti tv delle qualificazioni ai Mondiali 2026, zona europea, sono di pertinenza di Sky, che trasmetterà il match nell'ambito di una “Diretta Gol” dedicata alle sfide internazionali. Per gli abbonati è prevista la possibilità della trasmissione streaming attraverso l'app Sky Go. Trasmissione streaming anche su NOW, sempre riservata ai sottoscrittori di abbonamento.

