Il pass per accedere ai prossimi mondiali per gli azzurri di Rino Gattuso passa anche per Tallinn. L'obbligo per la nazionale non solo è quello di vincere ma anche di incrementare la differenza reti per tentate di agganciare la Norvegia in un'impresa che appare al momento disperata. Dopo i due mondiali saltati per l'Italia è tempo di tornare a competere nella principale manifestazione calcistica per nazioni. il CT potrà fare affidamento anche sul nutrito gruppo nerazzurro che prenderà parte alla spedizione.
COMPARAZIONE QUOTE
Pronostico Estonia-Italia: Barella vuole il gol in azzurro, nuova vita per Dimarco
Estonia-Italia, Barella marcatore
Dopo aver ritrovato il gol nella scorpacciata nerazzurra contro la Cremonese, Nicolò Barella vuole ripetersi anche in nazionale. La qualificazione ai mondiali passerà anche dalle giocate del centrocampista nerazzurro che punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano con la maglia azzurra. Scopriamo insieme le quote che vedono protagonista il centrocampista dell'Inter a segno nella gara contro l'Estonia. Per gli analisti di William Hill e Vincitù la rete di Barella nella sfida contro l'Estonia è quotata a 3.20 mentre per i bookie di Betsson e Netwin la rete del centrocampista è bancata a 3.00.
Estonia-Italia, Dimarco assist
Nuova vita per Federico Dimarco da quando sulla panchina dell'Inter si è insediato Cristian Chivu. L'esterno nerazzurro non ha risparmiato qualche leggera frecciata in conferenza stampa sulla sue precedente gestione. Con il nuovo corso Dimarco sembra esser rinato e non solo sotto il profilo del minutaggio ma anche - e soprattutto - dal punto di vista dell'apporto in termini di assist e reti alla squadra nerazzurra. Contro l'Estoria il palconescenico giusto per incrementare queste statistiche. Scopriamo le quote per Federico Dimarco in versione assist man nella sfida contro l'Estonia. Per gli analisti di Betsson e Netwin l'assist di Dimarco in Estonia-Italia è quotato a 3.25. Più cauti i bookie di William Hill che bancano questa possibilità a 2.93 mentre gli esperti di Vincitu a 2,37.
Estonia-Italia, dove vederla in tv—
La sfida tra Estonia e Italia sarà visibile in chiaro sulla Rai: appuntamento su Rai 1, subito dopo l'edizione serale del TG1
© RIPRODUZIONE RISERVATA