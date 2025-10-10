Pronostico Estonia-Italia: Barella vuole il gol in azzurro, nuova vita per Dimarco

Nuova vita per Federico Dimarco da quando sulla panchina dell'Inter si è insediato Cristian Chivu. L'esterno nerazzurro non ha risparmiato qualche leggera frecciata in conferenza stampa sulla sue precedente gestione. Con il nuovo corso Dimarco sembra esser rinato e non solo sotto il profilo del minutaggio ma anche - e soprattutto - dal punto di vista dell'apporto in termini di assist e reti alla squadra nerazzurra. Contro l'Estoria il palconescenico giusto per incrementare queste statistiche. Scopriamo le quote per Federico Dimarco in versione assist man nella sfida contro l'Estonia. Per gli analisti di Betsson e Netwin l'assist di Dimarco in Estonia-Italia è quotato a 3.25. Più cauti i bookie di William Hill che bancano questa possibilità a 2.93 mentre gli esperti di Vincitu a 2,37.