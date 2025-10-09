fcinter1908 pronostici Pronostico Malta-Olanda: Dumfries e De Vrij, che quote per i loro gol

Pronostico Malta-Olanda: Dumfries e De Vrij, che quote per i loro gol

La squadra di Ronald Koeman giocherà la sua sfida a distanza con la Polonia per il primo posto che vale la qualificazione diretta nel girone G
Giovanni Montopoli Direttore 

Tornano le qualificazioni per il Mondiale 2026 e nel gruppo G prosegue l'avvincente testa a testa tra Olanda e Polonia per il primo posto con conseguente passaggio diretto, evitando così i playoff. Per la Nazionale di Ronald Koeman, che può contare anche sui due interisti Dumfries e De Vrij, arriva un impegno sulla carta agevole: Malta-Olanda, in programma qursta sera alle ore 20.45.

Malta-Olanda, marcatore Dumfries

Fondamentale nell'Inter di Simone Inzaghi prima e di Chivu oggi. Efficace con la nazionale di Koeman che ha sempre tessuto le sue lodi, Denzel Dumfries - dopo il broncio di sabato sera al Meazza per la sostituzione a gara in corso - vuole riprendersi la scena e l'avversario potrebbe essere quello giusto per la freccia interista. Scopriamo insieme la quote relative al gol di Dumfries nella gara di questa sera. Per gli esperti di Bet365 la possibilità che l'esterno possa andare in gol è quotata a 3.40. Più cauti gli esperti di Sisal e Snai che bancano questa possibilità a 2.25. Nel mezzo si posizionano gli operatori di Goldbet con una quota pari a 2.75

Malta-Olanda marcatore De Vrij

Quando viene chiamato in causa risponde sempre presente. Al centro della difesa nerazzurra è una certezza e anche con la sua nazionale conferma l'alta affidabilità in fase difensiva e grande pericolosità sui piazzati. Stefan De Vrij è una della colonna della nazionale orange e dei squadra nerazzurra e questa sera contro Malta potrebbe ritrovare anche al via del gol. Scopriamo insieme le quote relative alla sua marcature nella sfida odi oggi. La rete di De Vrij contro Malta è quotata a 9.00 dagli operatori di Snai e Sisal mentre più cauti gli esperti di Bet365 che bancano questa possibilità a 4.75. Gli analisti di Goldbet propongono una quota di 8.00 per la rete di De Vrij contro Malta.

Malta-Olanda dove vedere la sfida in Tv

—  

L'evento potrà essere visto su Sky nell'ambito del canale dedicato alla Diretta Gol che andrà in onda su Sky Sport Calcio. Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati alla pay-tv satellitare hanno a disposizione diverse opzioni: potranno infatti seguire il match utilizzando l'app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure ricorrendo a NOW, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky.

