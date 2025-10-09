Pronostico Malta-Olanda: Dumfries e De Vrij, che quote per i loro gol

Quando viene chiamato in causa risponde sempre presente. Al centro della difesa nerazzurra è una certezza e anche con la sua nazionale conferma l'alta affidabilità in fase difensiva e grande pericolosità sui piazzati. Stefan De Vrij è una della colonna della nazionale orange e dei squadra nerazzurra e questa sera contro Malta potrebbe ritrovare anche al via del gol. Scopriamo insieme le quote relative alla sua marcature nella sfida odi oggi. La rete di De Vrij contro Malta è quotata a 9.00 dagli operatori di Snai e Sisal mentre più cauti gli esperti di Bet365 che bancano questa possibilità a 4.75. Gli analisti di Goldbet propongono una quota di 8.00 per la rete di De Vrij contro Malta.